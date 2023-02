Lempäälässä myydään nyt poikkeuksellista kerrostaloa – yrittäjiltä tullut jo kyselyitä

Kiinteistönvälittäjän mukaan kerrostalo soveltuisi hyvin lyhytaikaiseen majoitukseen, josta on Pirkanmaalla suurta pulaa.

Aamulehti

Kokonaisia kerrostalokiinteistöjä tulee myyntiin todella harvoin. Silloin kun niitä tulee julkiseen myyntiin, kyseessä ovat usein 60–70-lukujen asuinkerrostalot suurine korjausvelkoineen syrjäisiltä seuduilta. Siksi Lempäälän keskustan lähellä myynnissä oleva kerrostalokiinteistö on hyvin poikkeuksellinen. Vuonna 1959 rakennettu kerrostalo on toiminut aiemmin hoitokotina ja se sijaitsee järvimaisemissa. Vieressä on Vaihmalan Hovi ja lähettyvillä golfkenttä ja ratsastustila.

Kiinteistönvälittäjä Mikko Levon Houston LKV:ltä kertoo, että sijainnin ja runsaan huonemäärän vuoksi kiinteistö sopisi hyvin lyhytaikaiseen majoitukseen sopivana. Levon mukaan yrittäjät ovat jo osoittaneet kiinnostusta kerrostalokiinteistöä kohtaan. Ensimmäisiä näyttöjä tehtiin jo ennen kuin kiinteistöstä laitettiin myynti-ilmoitus julki. Kiinteistössä voisi järjestää myös palveluasumista, sillä vuonna 2009 kiinteistö peruskorjattiin juuri hoitokotipalveluita varten.

Suuri tarve

Tarve lyhytaikaismajoitukselle on tällä hetkellä suuri, Levo kertoo. Hänen mukaansa reissutyöläisiä liikkuu hyvin paljon Pirkanmaalla. Majoituksesta on osittain jopa hirveä pula. ”Tampereella on paljon tapahtumia ja siellä on Nokia-areena. Majoituskapasiteetti on vähän kiven alla, ja Tampereellakin on lähdetty rajoittamaan Airbnb-toimintaa.”

Levo viittaa Tampereen kaupungin ohjeistukseen, josta Aamulehti uutisoi viime elokuussa. Ohjeistuksen mukaan vuokraajan täytyy ilmoittaa majoitustoiminnasta kaupungille, jonka jälkeen kaupunki tarkastaa muun muassa tilojen kunnon ja terveyteen vaikuttavat seikat. Majoittajan täytyy hakea myös rakennuslupaa, jos rakennuksen tai sen huoneiston käyttötarkoitus muuttuu olennaisesti. ”Lyhytaikainen asuminen on nouseva trendi. Myös yksityisten palvelutalojen, kuten lastenkotien ja hoitokotien tarve kasvaa koko ajan.”

Myyjä asuu ulkomailla

Vanhoja asuinkerrostaloja on usein myyty jopa alle 200 000 eurolla. Levon mukaan kerrostalot maksavat usein satoja tuhansia, vaikka kyseessä olisi hissitön kerrostalo. Niissä on myös paljon korjausvelkaa.

Lempäälässä sijaitsevaa kerrostalokiinteistöä myydään 370 000 eurolla. Siihen on kuitenkin Levon mukaan tehty aikanaan hyvin mittavat saneeraukset hoitokotia varten. ”Siihen on tehty satojen tuhansien eurojen parannukset ja muutostyöt. Se on ihan täysin poikkeuksellinen verrattuna vanhaan 70-luvun asuinkerrostaloon.”

Levo sanoo, että vanhoissa kiinteistöissä on aina korjausvelkaa, mutta myynnissä olevaan kiinteistöön on tehty talotekniikkaa kalliilla rahalla. Viimeiset 4–5 vuotta se on kuitenkin ollut tyhjillään sen jälkeen, kun Attendon hoivakoti poistui kiinteistöstä.

Kuka kiinteistön tällä hetkellä siis omistaa? Levon mukaan kyseessä on yksityisomistaja ulkomailta. ”Hän on iäkäs ihminen, eikä hänellä ole enää tarvetta tai resursseja lähteä jalostamaan eteenpäin tulevaisuuteen.”