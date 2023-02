Lumirullat vaativat muodostuakseen sopivat sääolosuhteet.

Tuuli on pyörittänyt lumen sylintereiksi.

Aamulehti

Pilkille lähtenyt Kristian Vilpakka törmäsi lauantaina harvinaiseen luonnonilmiöön. Kangasalla Roineen pohjoispäässä jäälle oli ilmestynyt satoja luonnon muovaamia lumipalloja. ”Ei ole ikinä ennen tullut tällaista vastaan, vaikka jäällä tulee pyörittyä joka talvi pilkkihommissa. Niin kuin olisi ollut tynnyreitä käännettynä poikittain jäälle”, Vilpakka kuvailee.

Suurimmat olivat hänen mukaansa miehen polven korkuisia. ”Niitä oli silmänkantamattomiin.”

Rullat ovat yleensä keskeltä osin onttoja.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kyseessä on kevättalvella joskus nähtävä, erikoinen sääilmiö. Pallot ovat tuulen pyörittämää lunta, ja niitä kutsutaan lumirulliksi. Niiden syntyminen vaatii sopivat olosuhteet. Lunta pitää sataa muutamia senttejä, ja sen on oltava kosteaa ja irtonaista. Lumen pinnan on oltava jäinen, jotta satava lumi ei tartu siihen. Lisäksi tarvitaan sopivan voimakas ja puuskainen tuuli.

Rulla pyörii tuulen työntämänä, ja siihen tarttuu lisää lunta maasta. Koska rulla liikkuu vain yhteen suuntaan, siitä tulee muodoltaan ennemmin sylinterimäinen kuin pallo.

Rullat ovat usein ainakin osittain onttoja. Vilpakka kertoo potkaisseensa yhtä ohi kulkiessaan. ”Kokeilin, onko jäätynyt kovaksi jääksi, mutta ei ollut. Lumi oli kevyttä puuteria ja meni tuhannen tohjoksi, kun sitä vähän saappaalla tönäisi.”