Pirkanmaalla tuiskuaa märkää lunta ja tuuli yltyy kovaksi – ajokeli on nyt huono

Kova tuuli voi kaataa puita perjantaina.

Aamulehti

Pirkanmaalle sataa perjantaina muutama sentti hyvin märkää lunta. Sade alkoi jo yön aikana, mutta reilummin lunta tulee vielä aamulla.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoo, että aamukahdeksaan mennessä Tampereen Härmälän mittauspisteelle on satanut lunta noin sentin verran ja Juupajoen mittauspisteelle 1-2 senttiä.

”Satakuntaan on jo satanut 4-5 senttiä lunta. Sateet tulevat Pirkanmaalle sieltä suunnasta, joten saman verran lunta on odotettavissa Pirkanmaallekin.”

Laakso arvioi, että sateet Pirkanmaalla ovat ohi aamupäivällä. Perjantaipäivälle on kuitenkin luvassa kovaa tuulta. ”Tuulesta voi tulla tänään vahinkoja.”

Lumisateiden ja jäisten tienpintojen vuoksi ajokeli Suomen etelä- ja keskiosissa on nyt monin paikoin huono.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Ilpo Kuokkanen kertoo, että aamun aikana pelastuslaitos on saanut ilmoituksia muutamasta pienestä liikenneonnettomuudesta eri puolilta maakuntaa.

”Liikenneonnettomuuksien lisäksi meille on tullut viisi vahingontorjuntatehtävää. Tuuli alkaa nyt voimistua tälläkin seudulla ja puita kaatuu”, palomestari kertoo.

Lauantain vastaisen yön aikana Tampereen seudulle voi vielä tulla uusia sateita, mutta lauantaista on tulossa poutainen pakkaspäivä. Pakkasta on luvassa muutama aste. Sunnuntaina sää jälleen lauhtuu ja on plussan puolella.