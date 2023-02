Pilkkijä pelastui railosta Kangasalla – Jäätilanne on vuodenaikaan nähden huono, varoittaa ely-keskus

Sulamisvesien vuoksi jäätilanne on nyt vuodenaikaan nähden erilainen kuin mihin on totuttu. Railotkin voivat olla tavallisista suurempia.

Kangasalan Längelmävedellä, lähellä Sahalahdentietä oli torstaina aamupäivällä vaaratilanne. Pilkkijän reppu ja ahkio putosivat railoon, mutta hän pääsi itse pelastautumaan.

Putoamisesta tehtiin pelastuslaitokselle hälytys, joten pintapelastajat kävivät nostamassa repun ja ahkion railosta.

”Railo oli noin 100 metriä rannasta”, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Janne Latsa.

Tällä viikolla Aamulehti on uutisoinut jo kahdesta railoon putoamisesta Näsijärvellä. Maanantaina työmatkapyöräilijä putosi railoon Koukkuniemen rannan läheisyydessä. Samana iltana Ranta-Tampellan kohdalla jäihin putosi crossipyörällä liikkunut mies.

Pelastuslaitos varoitti Näsijärvellä kulkevasta noin 2–3 metriä leveästä railosta, joka ulottuu Koukkuniemestä Siilinkarille ja Siilinkarilta Lentävänniemeen.

”Railoja tuntuu nyt olevan. Jäillä kannattaa olla erittäin varovainen, ettei pääse tippumaan railoihin. Itse suosittelen välttämään jäillä kulkemista”, Latsa sanoo.

Jäätilanne on huono

Vesitalousasiantuntija Simo Ylönen Pirkanmaan ely-keskuksesta vahvistaa, että jäätilanne on nyt vuodenaikaan nähden poikkeuksellinen. ”Kannustan suureen varovaisuuteen ja olemaan tarkkana siitä, missä jäillä liikkuu.”

Ylönen sanoo, että Suomessa on voitu tottua siihen, että talven aikana pystyy luistelemaan järven yli vaikka kouluun. ”Vaikka samasta paikasta on menty jään yli 60 vuotta, jäätilanne on nyt vuodenaikaan nähden erilainen.”

Syynä ovat Ylösen mukaan ilmastonmuutos ja vuodenaikaan nähden epätavallisen lämpimät säät.

Kokemäenjoen vesistön alueella tuli tammikuun toisella viikolla sulamispiikki, jonka vuoksi vedenpinnat nousivat. Vaihteleva sää on jatkunut sen jälkeen. Sulamisvesistä syntyi jäähän painetta ja sen myötä railoja.

Railot voivat nyt myös olla poikkeuksellisen isoja. Kun railoja syntyy kohdalle, jossa on vielä paksuhko jääkansi, energiaa vapautuu enemmän kuin silloin, kun kyseessä on ohuempi jää. ”Se saattaa tehdä railon sulamiskohdasta isomman ja aiheuttaa tippumisriskiä.”