Uusi, hieno sali odottaa Valkeakoskella kaupunginvaltuustoa

Valkeakosken kaupunginvaltuusto jättää taakseen perinteisen kaupungintalon valtuustosalin. Maanantaina 13. valtuuston kokous pidetään ensimmäistä kertaa kulttuurikeskus Luovan monitoimisalissa.

Yläkatsomon alla olevan monitoimisalin teleskooppikatsomon saa tarvittaessa kuvan tapaan piiloon, jolloin lattiatilaa on väljälti. Kuva on syyskuulta 2022, jolloin vapaa-aikakeskus oli valmistumassa.

Valkeakosken uuden vapaa-aikakeskuksen Luovan salissa tehdään tästä lähin myös tärkeitä päätöksiä, sillä ensi maanantaista lähtien siellä pidetään myös Valkeakosken kaupunginvaltuuston istunnot.

”Juuri olimme testaamassa siellä laitteita ja kaikki toimii”, kertoo Valkeakosken hallintojohtaja Anne Laukkanen.

Valtuustoa varten vapaa-aikakeskukselle on ostettu pöydät, vähän muuta kalustoa, koneita ja laitteita. Valtuustossa jokaisella henkilöllä on salin lattiatasolla oma paikkansa äänestyslaitteineen ja mikrofoneineen.

43 päättäjästä koostuva valtuusto mahtuu istumaan väljästi.

”Koska tekniikka on uutta, ohjelmistotarjoaja on käyttötukena kaksi ensimmäistä valtuuston kokousta. Valtuutetuille juuri naputtelin viestiä siitä, että meillä on maanantaina lyhyt tekniikkaharjoitus ennen varsinaisen kokouksen alkua. Paljon ei tekniikkaa tarvitse valtuutettujen opetella: kun osaa painaa puheenvuoropyyntö- ja äänestysnappulaa, siinä oleellisin.”

Laukkanen sanoo, että kaupungintalon tekniikka onkin alkanut tulla tiensä päähän.

”Sellaista kuormaa, mikä valtuuston kokouksen aikana tekniikalle tulee, se ei ole tahtonut enää kestää. Uudessa salissa kaistaa pitäisi varmasti riittää. ”

Valtuutetut saavat myös istua ergonomisilla tuoleilla, jotka saadaan lainaan soittajilta.

Uusissa tiloissa on tietenkin myös hyvä sisäilma.

Valtuuston kokouksia voi Valkeakoskella seurata myös kotisohvalta ihan suorana. Live-lähetyksiä pystytään uudella tekniikalla kehittämään, kun käytössä on uusia teknisiä ominaisuuksia.

Vanhalle valtuustosalille on edelleen tarvetta muussa käytössä.

”Siellä pidetään edelleen tilaisuuksia. Lautakuntia kokoontuu siellä edelleen.”

Salissa on valtuuston alkuperäiset pulpetit, joiden nimikilvistä paljastuu myös, keille aiemmille päättäjille ne ovat aikoinaan kuuluneet.

Laukkanen sanoo, että uusi kulttuurikeskus on kovassa käytössä etenkin niin kauan, kun se on päivisin kouluna Sorrilalla.

”Siellä ei juurikaan ole vapaata tilaa.”

Valtuustolle Laukkanen joutui silti pyytämään myös ryhmätilat eri valtuustoryhmien käyttöön. Hän iloitsee, että nekin kuitenkin onnistuttiin osoittamaan, vaikka se vaati kovasti töitä. Kuittaus viimeisimmästäkin tuli tiistaiaamuna.