Vuokratyövoimaa välittävä Sarastia Rekry solmi 7 miljoonan arvoisen sopimuksen Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa

Uudessa sopimuksessa vuokratyövoima lisääntyy kahdella miljoonalla eurolla Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Aamulehti

Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha on ostanut osuuden vuokratyövoimaa välittävästä Sarastia rekry oy:stä. Sopimuksen arvo vuodelle 2023 on noin seitsemän miljoonaa euroa. Tästä siirtyviä sopimuksia on noin viisi miljoonaa euroa ja kaksi miljoonaa euroa uutta volyymia.

Sarastia rekryn toimitusjohtaja Jaana Jantola kertoo yrityksen tiedotteessa, että Sarastia rekryn tehtävänä on auttaa hyvinvointialueita erityisesti lyhytaikaisissa ja akuuteissa henkilöstötarpeissa.

”Palvelu on saavutettavissa 24/7-periaatteella ja koko hyvinvointialueella keikkatyöntekijöille niin sanotun yhden luukun periaatteella”, Jantola sanoo.

Pirha ja Sarastia rekry laativat sopimuksen, joka samalla korvaa aiempia suppeampia, kuntakohtaisia, sopimuksia ja laajentaa yhteistyön koko Pirkanmaan hyvinvointialuetta koskevaksi.

”Ensinnäkin meillä on näitä rekryfirmoja aika paljon, koska käytämme tälläkin hetkellä kunnista siirtyneitä sopimuksia. Ostimme Sarastia rekrystä osuuden, koska meillä oli Sarastian käyttäjiä aika paljon kunnissa”, Pirhan henkilöstöjohtaja Taina Niiranen kertoo Aamulehdelle.

Sarastia on julkisomisteinen yhtiö, josta julkiset toimijat voivat ostaa omistusosuuksia.

”Me olemme hankkiutuneet sinne osakkaaksi, jotta pystyimme jatkamaan sopimuksia myös vuoden vaihteen jälkeen”, Niiranen avaa.

Lyhytaikaisia sijaisuuksia

Sarastia rekryllä on hyvinvointialuetasoiset sopimukset seitsemän hyvinvointialueen kanssa, joihin lukeutuvat Etelä-Savon, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet.

Sarastia kertoo tiedotteessaan, että tällä hetkellä lähihoitajalle maksettava tuntipalkka on suuruudeltaan 14,12 euroa. Sivukuluineen, lomakorvauksineen ja kokemuslisineen tuntihinta on 21 euroa. Hyvinvointialuetasoiselle asiakkaalle tuntihinta on keskimäärin 22,80 euroa. Välityspalkkio on alle 10 prosenttia.

”Maksamme tuntipalkat joka perjantai -periaatteella ja kaikki keikkatyöntekijät voivat nähdä kaikki avoimet keikkatyöt alueella”, Jantola sanoo tiedotteessa.

Niirasen mukaan rekryfirmojen kautta pyritään täyttämään lyhytaikaisia sijaisuuksia.

”Tavoite on tietysti, että meillä olisi omia vakituisia sijaisia jatkossa, mutta nämä lyhytaikaiset ennakoimattomat sijaisuudet ovat sellaisia, että niissä varmasti tullaan käyttämään.”

Aikaisemmin Helsingin kaupungilla on uutisoitu olleen haasteita Sarastian palkanmaksujärjestelmän kanssa.

”Tietysti perusyritys on sama, mutta tämä on Sarastia rekry. Se ei ole se, joka on sopinut Helsingin kaupungin kanssa tästä palkkaohjelmasta. Meillä ei ole heidän kanssaan muuta kuin tätä rekrytointia”, Niiranen sanoo.