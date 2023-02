Sairaanhoitaja sanoo odottaneensa palkkaansa kohta viikon – Näin Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa kysymyksiin virheistä palkanmaksussa

Palkkoja on yhä maksamatta Pirkanmaan hyvinvointialueella. Kaikki virheet eivät ole tiedossa vielä.

Aamulehti

Aamulehteen on tullut viimeisen viikon aikana yhteydenottoja, joiden mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueella on yhä palkkoja maksamatta. Määräaikaisten ja sijaisten palkkapäivä oli 31. tammikuuta. Konsernipalvelujohtaja Juhani Sand sanoi Aamulehdelle tuolloin, ettei ylitsepääsemättömiä ongelmia ole ollut.

Maanantaina Aamulehteen otti yhteyttä ikäihmisten asumisessa työskentelevä sairaanhoitaja, joka kertoo odottaneensa omaa peruspalkkaansa lähes viikonpäivät ja odottaa edelleen.

Mitä osaat kertoa palkanmaksun tilanteesta, henkilöstöjohtaja Taina Niiranen?

”Ihan samalla lailla kuin 15. päivän palkanmaksu on tämä viimeisen päivän palkanmaksu hoidettu. Nämä olivat määräaikaisten palkkoja, niin siellä on vähän enemmän selvittämistä, kuten milloin määräaikaisuus on alkanut.”

Millaisista asioista palkan tulematta jäämiset johtuvat?

”Jos määräaikaisuus on alkanut loppukuusta, se ei ole ehtinyt tähän palkanmaksuun. Myös työsopimuksia saattaa määräaikaisilta puuttua tai ne on tehty siinä vaiheessa, kun palkka-ajot ovat lähteneet. Palkat ajetaan ajoissa. Esimerkiksi tiistain 31. päivä palkat ajettiin torstaina. Ne näkyivät jo silloin pankissa palkkalaskelmassa, jolloin pystyi ottamaan yhteyttä ja oikaisemaan palkan palkanmaksupäivään mennessä.”

Paljonko palkkoja on vielä maksamatta?

”Emme tiedä. Tämä on kiinni siitä, koska henkilö huomaa tapahtuneen. Korjauksia on tehty päivittäin kymmeniä, mikä on vähemmän kuin 15. päivän palkanmaksussa, jolloin maksettiin 16 500 vakinaisen työntekijän palkat. Toki joitain vakinaisten palkkoja on korjattu vielä, mutta ne ovat yksittäisiä.”

Koskevatko maksamatta jääneet palkat tiettyjä aloja tai yksiköitä, tai tiettyjä palkanosia kuten lisiä?

”Eivät, sekalaisesti.”

Millä aikataululla maksamatta jääneitä palkkoja korjataan?

”Edelleen teemme korjauksia joka päivä. Jos on aamulla ehtinyt mukaan, teemme puoli kahteen asti korjauksia ja palkka menee maksuun samana päivänä. Sellainen periaate meillä on ollut. Jatkossa ei ole näin nopeaa, mutta vielä olemme käynnistysvaiheessa.”

Odotatteko ongelmia seuraavassa palkanmaksussa vai meneekö se sukkana?

”Kun meillä on vähän päälle 20 000 työntekijää, virheitä tulee aina. Se on selvää. Meillä on kuitenkin ollut vähemmän virheitä Pirkanmaalla palkanmaksussa kuin yleensä hyvinvointialueilla.”

Voitko luvata, että viikon peruspalkkaansa odottanut saa palkan huomenna?

”Jos hänen esihenkilönsä on laittanut asian eteenpäin ja henkilöstösihteeri on ottanut sen asiakseen. Kyllä se sitten menee maksuun.”