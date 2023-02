Kalaherkut Nygren vaihtaa myyntipisteensä paikkaa Pirkkalassa – ”kävi iloinen sattuma”

Uuden toimipaikan avajaisia vietetään helmikuun puolessavälissä.

Valtteri Nygren kuljetti kaloja Kauppahallin tiskille marraskuussa 2021. Nykyään Kalaherkut Nygrenillä on toimipaikat myös Pirkkalassa sekä Lielahdessa.

Aamulehti

Kalaherkut Nygren ehti toimia noin kahden vuoden ajan Pirkkalan Prismassa ennen kuin se tammikuun alussa ilmoitti lopettavansa toimipisteensä kaupassa. Pirkkala saa kuitenkin pitää kalakaupan, sillä Kalaherkut avaa uuden pisteen Pirkkalan Citymarkettiin.

Valtteri Nygren kertoo Aamulehdelle, että ajatuksena ei ollut vaihtaa liiketilaa, mutta siihen lopulta päädyttiin erilaisten sattumien kautta.

”Tällaiselle yrittäjävetoiselle liikkeelle eivät asiakasvirrat Pirkkalan Prismassa riittäneet. Se oli tarkoitus lopettaa, vaikka uutta myyntipistettä ei olisikaan ollut. Olimme valmistautuneet siihen, mutta sitten kävi iloinen sattuma ja Pirkkalan Citymarketin kauppias Petri Putila oli meihin yhteydessä.”

Ei mahdollisuutta kehittää

Perinteikäs kalakauppa on toiminut pitkään Tampereen Kauppahallissa, josta se laajensi toimintaansa vuonna 2020 ensin Lielahteen ja myöhemmin Pirkkalaan. Nygrenin mukaan Pirkkalan Prismassa toimintaa ei saatu lopulta toteutettua sellaisella tavalla, johon yritys halusi pyrkiä.

”Meidän toimintamme perustuu jatkuvaan uuden kehittämiseen. Jos joudumme miettimään, saammeko asioita myytyä ja joudumme turvaamaan omaa katetta, niin silloin meidän toiminta ei ole sellaista kuin haluaisimme.”

Nygren korostaa, että yhteistyö myös Osuuskaupan kanssa jatkuu edelleen Lielahden Prismassa. Osa Pirkkalan Prisman pisteen työntekijöistä siirtyy Kauppahallin ja osa Citymarketin myyntipisteille.

Luvassa uusi savustamo

Uuden toimipisteen avajaisia vietetään 16. helmikuuta. Nygren kertoo, että uuden myyntipisteen yhteyteen on tulossa myös savustamo.

”Saisimme myyntiin lämmintä savukalaa joinain tiettyinä viikonpäivinä, ja näin kasvatettua sitä tuoteperhettä siellä.”

Citymarketin toimipisteellä myydään myös kalakaupan omaa valmisruokaa, jota on aikaisemmin saanut myös muilta toimipisteiltä. Nygrenin mukaan valmisruoka on yksi asia, jota halutaan nyt kehittää eteenpäin. Sen osalta suunnitteilla on tulevaisuudessa pieni tuotantotila.

”Se on vielä alkutekijöissään. Tarkoitus olisi saada vähän parempaa kalavalmisruokaa asiakkaille.”