Pirkanmaa

Halutuimmat perheasunnot maksavat Tampereella jo 500 000 euroa – Tällaisista kodeista on nyt kova pula, katso mitä Pirkanmaan kunnissa on tarjolla

Tampereella perheiden tarpeita vastaavia asuntoja on tarjolla liian vähän, sanoo välittäjä. Selvitimme, mitä perheet etsivät ja millaisia asuntoja nyt on tarjolla. Hinnat ovat Tampereella ja ympäryskunnissa yhä korkealla. Katso hakukoneesta, millaisia asuntoja Pirkanmaan kunnissa on tarjolla, paljonko ne maksavat ja millaisia ovat halvin ja kallein myynnissä oleva asunto.

Zhila Torabi (vas.) ja Aram Baharmast kävivät asuntonäytössä Vehmaisissa lauantaina. Visiitti reilu 400 000 euroa maksavassa omakotitalossa on toinen, sillä asunnosta jäi ensimmäisen kerran jälkeen hyvä kuva. Taustalla välittäjä Janne Savolainen.

Aamulehti Neljän makuuhuoneen omakotitalon asuntonäyttö on alkamassa Vehmaisissa aurinkoisena lauantaipäivänä kello 12. 144,6 neliön talo on ollut kaupan viime syksystä lähtien, mutta välittäjän vaihtumisen jälkeen talo palasi myyntiin viikko sitten. Sähkölämmitteisestä asunnosta pyydetään 425 000 euroa.