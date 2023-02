Nokian Viinikanniemestä huutokaupataan helmikuussa uusia tontteja

Tonteille on määritelty alimmat myyntihinnat, mutta ne ovat ovat vielä salaisia.

Nokian kaupunki myy kymmenen uutta omakotitonttia Viinikanniemen asuinalueelta. Kaupunginhallitus määritteli maanantaisessa kokouksessaan tonteille alimmat myyntihinnat. Pohjahinnat ovat vielä salaisia.

”Nyt huutokaupattavat Viinikanniemen tontit sijaitsevat saarimaisen alueen keskellä. Tonttien rakennuspaikat on suunniteltu niin, että omakotitaloista aukeavat näkymät Pyhäjärvelle, kertoo tonttipäällikkö Harri Järvenpää Nokian kaupungin tiedotteessa.

Ensimmäiset Viinikanniemen tontit tulivat myyntiin noin vuosi sitten. Tuolloin huutokaupattiin omarantaisia tontteja.

Nyt myytävien tonttien pinta-alat ovat 756–1 130 neliömetriä. Rakennusoikeutta tonteilla on 210–250 neliötä. Tonttien myyntiehdot ja pohjahinnat julkaistaan Huutokaupat.com-palvelussa huutokaupan käynnistyessä. Tontit tulevat myyntiin 20. helmikuuta.

Viinikanniemen omakotitontit ovat heti rakennettavissa. Niille tulee rakentaa omakotitalo kolmen vuoden kuluessa tontin omistusoikeuden siirtymisestä. Rakentamisessa on huomioitava muun muassa yhdenmukaiset julkisivuvärit ja -materiaalit. Julkisivujen pitää esimerkiksi kivirakenteisia, sileäpintaisia ja pääväriltään valkoisia.

Uusi asuinalue jo rakentumassa

Viinikanniemen asuinalue on yhteensä kymmenen hehtaarin kokoinen ja siellä tulee asumaan noin 200 asukasta. Alueelta myytiin avoimella huutokaupalla 20 omarantaista tonttia vuonna 2022.

Osalla tonteista ovat rakennustyöt jo käynnistyneet.

Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

”Viinikanniemen asuinalue on ainutlaatuinen Pirkanmaalla ja kiinnostus tontteja kohtaan on ollut voimakasta. Keskialueelta myytävät tontit sijaitsevat Pyhäjärven tuntumassa, joten myös näille tonteille rakentuvien kotien asukkaat pääsevät nauttimaan järvielämästä ja -luonnosta”, sanoo kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Viinikanniemen tontti-ilta verkossa

Viinikanniemen omakotitonteista kiinnostuneille järjestetään kaikille avoin tapahtuma verkossa keskiviikkona 15. helmikuuta alkaen kello 17. Tontti-illassa esitellään helmikuussa luovutettavat uudet omakotitontit ja kerrotaan niiden myyntiprosessista, alueen asemakaavasta sekä rakennusmääräyksistä.

Joulukuussa 2022 Viinikanniemen rantatonttien rakentaminen oli käynnissä.

Tontteihin voi tutustua maastossa

Viinikanniemen kunnallistekniikka on valmistunut ja kadut on asfaltoitu. Alueelle pääsee ajamaan autolla, ja tontteihin on mahdollista tutustua itsenäisesti. Kaupunki muistuttaa tiedotteessaan, että tontteihin tutustuessa pitää muistaa, että omarantaiset tontit ovat siirtyneet yksityiseen omistukseen ja näillä tonteilla kulkua tulee välttää.

Myytävät tontit merkitään maastoon kyltein ennen myynnin aloittamista. Lisäksi tonttien rajanurkat merkitään puupaaluilla.