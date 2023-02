Aamulehden vaalikone on avattu – Tästä siinä on kyse

Aamulehden vaalikone on käytettävissäsi eduskuntavaalien varsinaiseen vaalipäivään eli 2. huhtikuuta 2023 asti.

Aamulehden vaalikone on julkaistu osoitteessa aamulehti.fi/vaalikone. Pääset käyttämään aluevaalien 2022 vaalikonetta tästä linkistä.

Vaalikonetta käyttämällä voit löytää mielipiteisiisi ja arvoihisi sopivan eduskuntavaaliehdokkaan Pirkanmaan vaalipiiristä tai muualta Suomesta. Voit myös tarkastella ehdokkaiden vastauksia ja tutustua heihin ennen äänestyspäätöstäsi.

14. helmikuuta 2023 vaalikoneessa oli jo noin 1 500 ehdokkaan vastaukset koko maasta. Lisää tulee koko ajan. Eduskuntavaalien ehdokasasettelu ei ole vielä päättynyt, mutta vuoden 2019 vaaleissa ehdokkaita oli noin 2 500 koko maassa. Pirkanmaalta vaalikoneeseen vastanneita ehdokkaita on jo noin 150, eli valtaosa ehdokkaista.

Aamulehden vaalikone näyttää tältä.

Aamulehden vaalikone on osa Sanoman yhteistä vaalikonehanketta, jossa ovat mukana myös Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Satakunnan Kansa sekä lukuisat Sanoman paikallismediat, esimerkiksi Valkeakosken Sanomat, Jämsän Seutu, Nokian Uutiset, Tyrvään Sanomat, KMV-lehti, Suur-Keuruu ja Janakkalan Sanomat.

Vaalikoneen taustalla on Sanoman kokenut vaalikonetiimi. Edellisen kerran Aamulehti julkaisi vaalikoneen vuoden 2022 aluevaaleissa. Vaalikone on käytettävissäsi eduskuntavaalien varsinaiseen vaalipäivään eli 2. huhtikuuta 2023 asti. Vaalikoneessa on yleisiä asiakysymyksiä, arvokysymyksiä ja lisäksi vaalipiirikohtaiset kysymykset Pirkanmaalta.

Arvokysymykset tuovat esiin politiikan ideologisia ulottuvuuksia: perinteisen vasemmisto–oikeisto-jaon sekä myös erot sosiokulttuurissa arvoissa. Vaalikoneessa on esimerkiksi kysymyksiä verotuksesta ja taloudesta ja toisaalta kristinuskosta ja monikulttuurisuudesta. Vaalikone mahdollistaa sekä ehdokkaiden että puolueiden vertailun.

Mitkä? Eduskuntavaalit Neljän vuoden välein järjestettävissä eduskuntavaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa Suomen eduskuntaan. Ehdokashakemukset jätettävä: 21.2.2023. Ehdokasasettelun vahvistaminen: 2.3.2023. Ennakkoäänestys: Kotimaassa 22.–28.3.2023. Vaalipäivä: Sunnuntai 2.4.2023.

Ehdokas, toimi näin

Jos olet eduskuntavaaliehdokas, mutta et ole vielä saanut pääsyä vastaamaan etkä ole löytänyt vastauslinkkiä sähköpostistasi, toimi seuraavasti:

Puolueen ehdokas: ota yhteyttä omaan puolueeseesi.

Valitsijayhdistyksen ehdokas: pyydämme yhdistykseltä yhteydenottoa sähköpostilla osoitteeseen vaalikone@sanoma.fi.

Aamulehti uutisoi vaalien alla kattavasti eduskuntavaaliteemoista. Eduskuntavaalien jutut löydät osoitteesta aamulehti.fi/eduskuntavaalit.