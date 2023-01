Koululaisbussivuoro jäi Nokialla maanantaina ajamatta, koska tie oli liian liukas – kaupunki kertoo vastuun tiestä olevan Ely-keskuksella

Bussin kuljettaja on toiminut joukkoliikennelogistikko Juha Kortteuksen mukaan tilanteessa oikein.

Bussin kulkeman tien kunnossapito on ely-keskuksen ja heidän alueurakoitsijansa vastuulla, sanoo Tampereen kaupungin joukkoliikennelogistikko Juha Kortteus.

Nyssen koulukyytivuoro Tottijärven ja Sorvan alueella jäi maanantaina 30. tammikuuta ajamatta. Lukijoiden toimitukseen lähettämien vinkkien mukaan linja numero 77 ei ajanut maanantaina 30. tammikuuta Tottijärvelle saakka Sorvantien huonon kunnon ja liukkauden vuoksi.

”Tie oli peilijäässä. Lapset ei päässeet kouluun bussilla eikä koulusta kotiin”, toinen vinkkaajista kertoo.

Tien kunto ei heidän mukaansa tunnu kiinnostavan ketään.

”Sorvantie on surkeassa jamassa. Kaupunki ei vastaa koulukuljetuksesta, jos tie ei ole ajettavassa kunnossa”, lukija sanoo.

Harvinainen tapaus

Tampereen kaupungin joukkoliikennelogistikko Juha Kortteus vahvistaa, että lukijoiden kuvaama tilanne on todella tapahtunut.

”Tie on ollut erittäin liukas, eikä ole ollut linja-autolla liikennöitävässä kunnossa.”

Vastaavanlaisia tilanteita on sattunut Kortteuksen mukaan Nokialla aiemminkin. On kuitenkin melko harvinaista, että kyseisellä alueella ei päästä ajamaan.

”Tien kunnossapito on ely-keskuksen ja heidän alueurakoitsijansa vastuulla.”

Bussin kuljettaja on toiminut Kortteuksen mukaan tilanteessa oikein. Nyssen linjoja hoitaa useampi liikennöitsijä, jotka kaikki ohjeistavat omia kuljettajiaan ja antavat toimintaohjeet.

”Hän ensimmäisenä havaitsee tilanteen, ilmoittaa asiasta esimiehilleen, jotka kuljettajaa kuultuaan tekevät päätöksen liikennöinnin keskeyttämisestä.”

Kortteus sanoo, että Nokian teiden huonosta kunnosta tulee jonkin verran ilmoituksia.

Sorvantie ei kuulu kaupungille

Nokian kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Kimmo Alakoski kertoo sähköpostitse, että Sorvantie on yleinen tie, eikä kuulu kaupungin kunnossapidon piiriin, vaan on ely-keskuksen vastuulla.

”Ely-keskus on antanut tämän alueen teistä kunnossapitourakan virolaiselle Terranorille, joka käyttää aliurakoitsijoita töiden hoitamiseen. Sorvantien osalta tietääkseni Terranorin aliurakoitsijana on punkalaitumelainen Kaskenoja Oy ja heillä edelleen Maatalousyhtymä Kukkula Sarkolasta.”

Alakoski kertoo, että yleisten teiden kunnosta tulee palautetta kaupungille ja jonkin verran myös Alakoskelle itselleen. Useimmiten puheluiden aiheena ovatkin juuri Sorvantie sekä Sarkolantie-Taivalkunnantie.

”Monesti on jo tienkäyttäjän linja ja ely-keskuksen numerot soiteltu läpi siinä vaiheessa. Toki monelle on epäselvää kenelle tien hoito kuuluu. Yleisen tien tuntee sinisistä tai vihreistä opastekylteistä ja yleisellä tiellä on myös aina numero kartalla, sekä useimmiten myös tien varressa. Muut tiet ovat taajama-alueella useimmiten kaupungin hoitamia katuja ja taajaman ulkopuolella osakkaiden ylläpitämiä yksityisteitä.”