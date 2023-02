Tällaiset arvosanat Pirkanmaan kansanedustajat kirjoittivat yo-kokeissa – Kaksi perussuomalaista kirjoitti huippupaperit, kolmen kansanedustajan todistuksessa on hylätty arvosana

Selvitimme, millaisin arvosanoin Pirkanmaan kansanedustajat valmistuivat lukiosta. Tärkeisiin tehtäviin politiikan huipulle voi päästä erilaisilla arvosanoilla. Nykyiset kansanedustajat ovat nousseet tehtävään niin ammattikoulupohjalta kuin kuuden L:n papereilla.

Kuka kirjoitti I:n? Kenellä oli L:n paperit? Aamulehti selvitti, millaisin arvosanoin Pirkanmaan kansanedustajat valmistuivat ylioppilaiksi.

Politiikan huipulle päästäkseen ei tarvitse kirjoittaa L:n papereita. Aamulehti pyysi ylioppilastutkintolautakunnalta tiedot pirkanmaalaisten kansanedustajien ylioppilastodistuksista.

Pirkanmaan 19 kansanedustajasta 16 on valmistunut ylioppilaaksi. Veikko Vallin (ps.), Marko Asell (sd.) ja Jukka Gustafsson (sd.) eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa. Vallinilla ja Asellilla on ammattikoulutausta. Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistunut Gustafsson sanoo lukeneensa itsensä maisteriksi ”työmiespohjalta”. Asell on myöhemmin suorittanut liikunnanohjaajan tutkinnon Lahden ammattikorkeakoulussa.