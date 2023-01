Asutko kerrostalossa, joka lämpiää sähköllä? Aamulehti etsii haastateltavaa

Selvitämme, miten sähkön kallistuminen vaikuttaa sähkölämmitteisiin kerrostaloyhtiöihin. Kerro kokemuksestasi meille!

Sähkölämmitys on kerrostaloissa harvinainen. Silti Tampereellakin on kerrostaloja, jotka lämpiävät sähköllä.

Sähkön hinta nousi viime vuonna moninkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna. Aamulehti selvittää, miten hinnannousu on osunut sähkölämmitteisiin kerrostaloyhtiöihin. Etsimme nyt juttuun pirkanmaalaista taloyhtiötä ja sähkölämmitteisen kerrostalon asukkaita kertomaan, millaisia vaikutuksia sähkön hinnan kovalla nousulla on ollut ja millaisiin ratkaisuihin taloyhtiössä on päädytty.

