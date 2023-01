Tampereelle perustetaan toinen steinerkoulu – Ensi syksynä opetusta on tarkoitus tarjota kahdelle ensimmäiselle vuosiluokalle

Tampereen toisen steinerkoulun on tarkoitus avata ovensa uusille oppilaille Länsi-Tampereella Epilässä elokuussa.

Tampereen Epilään avataan näillä näkymin uusi steinerkoulu elokuussa. Tampereen seudun steinerkouluyhdistyksen varapuheenjohtaja Aarne Norberg kertoo, että tällä hetkellä uusi koulu odottaa vielä valtioneuvoston virallista päätöstä. Hän toteaa, että ennakkotietojen perusteella päätöksen saaminen saattaa mennä maaliskuulle saakka.

”Kun joulun alla kyselin asiaa opetus- ja kulttuuriministeriöstä, hakemukset olivat käsittelyssä opetushallituksessa, ja niiden odotettiin palaavan ministeriöön tammikuun aikana.”

Kaikki edellytykset koulun toiminnan käynnistämiselle tulevana syksynä ovat kuitenkin Norbergin mukaan jo olemassa. Näihin lukeutuvat vielä virallista päätöstä odottava opetuslupa, koulun tilat sekä tietenkin opettaja ja oppilaat.

Oppilaita kehyskunnista

Tällä hetkellä uuteen kouluun haetaan oppilaita. Tarkoituksena on, että tulevana syksynä opetusta tarjotaan 1. ja 2. luokalle.

”Sellainen varasuunnitelma on, että jos ei saada riittävän kokoista ensimmäistä ja toista luokkaa, voimme käynnistää toiminnan yhdysluokkana. Nyt näyttää siltä, että ainakin yhdysluokka saadaan kasaan.”

Yhdysluokassa olisi Norbergin mukaan noin kaksikymmentä oppilasta.

Oppilaita uuteen steinerkouluun on tulossa ainakin Nokialta, Ylöjärveltä sekä Pirkkalasta. Norberg toteaa, että näillä alueilla on ollut aikaisemmin kysyntää steinerkoululle, sillä Tampereen Rudolf Steiner -koulu sijaitsee Muotialassa, kaupungin itäpuolella. Steinerkoulu Tammer sijaitsee kymmenen minuutin ajomatkan päässä sekä Pirkkalan, Nokian että Ylöjärven keskustasta.

Tampereen kehitys painottuu juuri nyt läntiselle puolelle, mikä luo Norbergin mukaan kysyntää myös uudelle koululle.

”Tampere on tällä hetkelle Suomen kehittyvimpiä kaupunkeja. Asukasluku kasvaa neljällätuhannella vuodessa, ja näimme että nyt olisi tarve uudelle steinerkoululle.”

Tulevaisuudessa tarve laajentua

Koulu aloittaa toimintansa Epilän toimintakeskuksessa. Rakennuksen omistaa seurakuntayhtymä, ja se on aikaisemmin toiminut kehitysvammaisten toimintakeskuksena.

”Toiminnan siirryttyä muualle rakennus on jäänyt tyhjäksi. Viime vuosina tiloissa on ollut muun muassa harrastustoimintaa. Se on ollut myös Harjun koulun väistötila.”

Rakennuksessa on tilaa kuudelle luokalle. Norberg kertoo, että koululla on mahdollisuudet toimia rakennuksessa 3-5 vuotta. Isompien tilojen etsiminen aloitetaan kuitenkin mahdollisimman pian syksyllä.

”Tiedetään, että noissa tiloissa ei ainakaan viittä vuotta pidempään voida olla, joten parasta lähteä katsastamaan uusia tiloja. Vaatiiko se rakentamista tai vuokraamista? Katsotaan sitä sitten. Länsipuolella on kuitenkin tarkoitus pysyä.”

Mikä? Steinerkoulu Steinerkoulu tarjoaa steinerpedagogiikkaan perustuvaa perusopetusta, joka pohjautuu kansainväliseen kasvatusopilliseen järjestelmään. Steinerkoulu on osa Suomen virallista koulujärjestelmää. Se noudattaa opetussuunnitelmien valtakunnallisten perusteiden tavoitteita. Steinerkouluilla on kuitenkin oikeus tehdä koulun opetussuunnitelmaan omia pedagogisia painotuksia. Opettajat valmistelevat opetusaineistonsa itse ja opetettavia asioita lähestytään kokonaisuudesta käsin. Opetuksessa painottuu tekemällä oppiminen, taiteelliset menetelmät sekä esimerkiksi ilmiökeskeinen opetus. Oppilaiden itse tekemät vihkot ovat keskeisiä oppimisen välineitä Steinerkouluilla on oma horisontaalinen hajautettu hallintonsa.

