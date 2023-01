Lempäälä haluaa maksaa perheelle 400 euroa kuussa, jos lasta hoidetaan kotona

Lempäälässä kunnanhallitus käsittelee maanantaina kotihoidontuen kuntalisän määrärahaesitystä. Valtuustoon päätettäväksi asia etenee helmikuussa. Mikäli eurot löytyvät, haku kuntalisäpilottiin alkaa jo helmikuun lopussa.

Aamulehti

Lempäälässä touhutaan nyt tarmolla kotihoidontuen kuntalisäpilottia, jossa Kelan kautta maksettavan kotihoidontuen lisäksi kotona hoidettavasta 0–5-vuotiaasta lapsesta maksetaan kuukausittainen 400 euron kuntalisä. Mikäli perheessä on useampia 0–5-vuotiaita kotihoidossa olevia lapsia, heistä jokaisesta maksetaan lisäksi 100 euroa.

Lempäälän kunnan sivistysjohtaja Nina Lehtinen kertoo, että kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asian viime kokouksessaan. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle 230 000 euron määrärahaa tälle vuodelle kokeilua varten. Mikäli kunnanhallitus esittää määrärahan hyväksymistä, asia etenee valtuuston päätettäväksi helmikuussa.

Lehtinen sanoo, että mikäli määräraha löytyy, asian kanssa edetään erittäin ripeässä tahdissa. Ilmoittautuminen 1. elokuuta käynnistyvään kokeiluun on tarkoitus avata jo 27. helmikuuta. Kymmenen kuukautta kestävä kokeilu jatkuu vuoden 2024 toukokuun loppuun.

Lempäälä ui vastavirtaan

Lempäälän kotihoidon kuntakokeilu ei ole vielä varmaa, mutta Lehtinen kertoo uskaltavansa iloita jo siitä, että valtuutettujen tahtotila asiassa on korkealla.

”Samaan aikaan, kun muut kunnat purkavat kotihoidontuen kuntalisiä, me uskallamme tehdä toisin ja uida vastavirtaan”, Lehtinen kommentoi.

Lehtinen sanoo, että myös kotihoidontuen kuntalisän euromäärä on harvinaisen korkea.

”Kunnasta riippuen summa on keskimäärin 150–300 euroa. Tähän verrattuna 400 euroa on suhteellisen kova summa.”

Lehtinen sanoo, että summa haluttiin laittaa kerralla sellaiseksi, että se koettaisiin houkuttelevaksi ja aidoksi vaihtoehdoksi hoitaa lasta kotona.

Tuo säästöjä

230 000 euron määräraha on laskettu niin, että mukana pilotissa olisi 90 lasta. Lehtinen kertoo, että kyseinen lapsimäärä on sama, joka tällä hetkellä jonottaa paikkaa kunnan varhaiskasvatuksesta. Mikäli halukkaita on enemmän, pyritään lisärahaa löytämään.

Karkeiden laskelmien mukaan pilotti tuo kunnalle lopulta myös säästöjä. Lehtinen sanoo, että kunnassa on laskettu, että mikäli 90 lasta hoidettaisiin kotona, se olisi kokeilun ajalta kunnalle noin 400 000 euroa edullisempi vaihtoehto kuin se, että lapset osallistuisivat varhaiskasvatuksen.

Lehtinen sanoo, että on hyvin jännittävää nähdä, millaista kiinnostusta mahdollinen kokeilu lopulta herättää samaan aikaan, kun varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskevat valtakunnallisesti.