Pirkanmaan suurimman työnantajan jättimäinen kesätyönhaku on käynnissä – moni opiskelija on jo varmistanut itselleen paikan

Sote-alan sijaisista on niin kova pula, että opiskelijoita rekrytoidaan kesätöihin jo opintoihin kuuluvien harjoittelujaksojen aikana.

Aamulehti

Pirkanmaan hyvinvointialueella (Pirha) on runsaat 19 000 työntekijää, joten myös kesäsijaisia tarvitaan melkoinen määrä. Aiemmin Pirkanmaan 23 kuntaa ja sairaanhoitopiiri järjestivät omat hakunsa, mutta nyt sijaisten rekrytointi on hyvinvointialueen vastuulla. Kesätyönhakua koskeviin kysymyksiin vastasi HR-palvelupäällikkö Teija Liimatainen Pirhan resurssienhallinnasta.

Paljonko Pirha tarvitsee kesäsijaisia ja mihin eri tehtäviin?

”Kesäsijaisia haetaan pääasiassa hoito- ja hoivatyön pariin sekä erilaisiin tukipalveluihin, esimerkiksi laitoshuoltajan tehtäviin. Sijaisten kokonaismäärän tiedämme vasta helmikuussa, kun olemme saaneet kaikki kesätyöhaut aukaistua.”

Miten haku on käytännössä tarkoitus järjestää?

”Sijaisia haetaan joustavasti työpaikkojen arjessa sopien sekä keskitetyn kesätyönhaun kautta. Toden teolla rekrytoinnit päästään aloittamaan helmikuussa, jolloin suurin osa kesäsijaisuuksista tulee hakuun.”

Miten kesäsijaisuutta voi hakea?

”Hyvinvointialueen Pirha.fi-nettisivuilta löytyy koostetusti linkki avoinna oleviin kesätyöpaikkoihin Töihin-osion kautta. Kaikki Pirhan rekrytointi toteutetaan Kuntarekry -järjestelmän kautta. Siellä on jo nyt avoimia kesätyöpaikkoja, mutta on hyvä tiedostaa, että suurin osa tehtävistä avautuu hakuun vasta helmikuussa.”

”Lisäksi esihenkilöt ovat joustavasti sopineet sijaisten kanssa arjessa kesäajan sijaisuuksista. Kesätyöntekijöitä on rekrytoitu esimerkiksi opiskelijoista, jotka ovat olleet meillä harjoittelussa.”

Paljonko on varauduttu järjestämään haastatteluja?

”Haastatteluja järjestetään arjessa joustavasti. Niiden toteutuksessa pyritään suosimaan ryhmähaastatteluja.”

Koska valinnat tehdään?

”Valintoja on tehty ja tehdään rekrytointityön edetessä jatkuvasti. Tavoitteenamme on saada suurin osa kesäsijaisuuksista sovittua helmikuun loppuun mennessä, mutta olemme toki valmiita jatkamaan rekrytointeja tarpeen mukaan.”

Jo viime kesänä sote-alan sijaisista oli kova pula. Miltä tilanne nyt vaikuttaa?

”Tilanne on hyvin samankaltainen kuin viime kesänä. Kovin pula on hoito- ja hoivatyöntekijöistä. Myös maantieteelliset erot näkyvät sisään tulevien hakemusten määrässä riippuen siitä, haetaanko esimerkiksi sairaanhoitajaa työhön Tampereen keskusta-alueelle tai maakuntien reuna-alueille.”

Nyt haussa

Perjantaina aamupäivällä Kuntarekry.fi-sivustolla Pirkanmaalla oli auki 14 kesätyöhakua, joissa haetaan muun muassa välinehuoltajia, sairaala- ja laitoshuoltajia, osastonsihteereitä, sairaanhoitajia Taysin eri erikoisaloille sekä lähihoitajia esimerkiksi Hatanpään puistosairaalaan. Rekryilmoitusten mukaan paikoista kiinnostuneiden kannattaa toimia nopeasti, sillä hakijoita haastatellaan jo hakuaikana ja sijaisuudet täytetään heti sopivien henkilöiden löydyttyä.

Hoitajien sijaisuudet on suunnattu alan opiskelijoille tai valmiille ammattilaisille. Esimerkiksi sairaanhoitajan kelpoisuusehtona on laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto. Sijaiseksi voidaan valita sairaanhoitajaopiskelija, jolla on sairaanhoitajan opinnoista suoritettu yli 140 opintopistettä tai lähihoitajan tutkinto ja sairaanhoitajan opintoja.

Sairaala- ja laitoshuoltajien sijaisilta edellytetään sitoutumista vuorotyöhön ja hyvää suomen kielen taitoa. Työtehtäviin kuuluu puhtaanapidon lisäksi myös asiakaspalvelua, joten hyvät vuorovaikutustaidot ja ihmisläheinen työote ovat tehtävässä tarpeen. Jos työ sujuu, kesäsijaisuudelle luvataan jatkoa myös syksyllä koko- tai osa-aikaisena.

Osastonsihteerien sijaisten kelpoisuusehtona on soveltuva ammatillinen koulutus, mutta hakijoina huomioidaan myös terveydenhuoltoalan opiskelijat. Tehtävään perehdytetään, joten hakuilmoituksen mukaan tärkeintä on ennakkoluuloton asenne ja hyvä motivaatio.