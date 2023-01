Kangasalan demareiden tuore puheenjohtaja jätti puolueen yllättäen – taustalla koulukysymykset

Demareiden valtuustoryhmän on jättänyt myös yksi varavaltuutettu. Sdp on Kangasalan toiseksi suurin valtuustoryhmä.

Kangasalan sosiaalidemokraattien valtuustoryhmässä kuohuu, kun yksi valtuutettu ja yksi varavaltuutettu ovat eronneet demariryhmästä erimielisyyksien takia. Vuoden vaihteessa eronnut toisen kauden kunnanvaltuutettu Mikko Lehtonen on toiminut aiemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana. Hänet oli marraskuussa valittu Kangasalan sdp:n kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi kuluvalle vuodelle.

Demarit on Kangasalan kaupunginvaltuuston toiseksi suurin ryhmä. Ryhmän koko on nyt kymmenen valtuutettua. Ero perussuomalaisiin on Lehtosen lähdön jälkeen enää yksi valtuutettu. Kokoomus on suurin ryhmä 14 valtuutetulla.

Tausta Kangasalan kaupunginvaltuusto Kokoomus 14 valtuutettua Sdp 10 valtuutettua Perussuomalaiset 9 valtuutettua Vihreät 6 valtuutettua Kristillisdemokraatit 5 valtuutettua Keskusta 4 valtuutettua Vasemmistoliitto 2 valtuutettua Sitoutumaton Mikko Lehtonen

Jatkaa omassa ryhmässä

Sahalahdessa asuvan Lehtosen mukaan eron taustalla ovat eriävät näkemykset syrjäseudun palveluista Kangasalla. Lehtosen mukaan hänelle vaikeita paikkoja on ollut esimerkiksi päätös Vilpeilän koulun lakkauttamisesta vuonna 2020. Sdp tuki lakkauttamista, Lehtonen ei. Hänen mukaansa eroon ei liity henkilökohtaisuuksia ryhmän sisällä.

”Paikalliset näkemyserot minun ja ryhmän välillä olivat sen verran suuria näissä asioissa loppupeleissä, että on parempi jatkaa yksin.”

Lehtonen sai vuoden 2021 kuntavaaleissa 81 ääntä ja oli sdp:n läpimenneistä valtuutetuista toiseksi viimeinen. Lehtonen oli demareiden ehdokas myös aluevaaleissa ja sai niissä yhteensä 126 ääntä. Häntä ei valittu, mutta hän on varajäsenenä hyvinvointialueen strategia- ja tulevaisuusvaliokunnassa. Lehtonen ei aio vapaaehtoisesti erota paikalta.

Myös demareiden puoluejäsenyyden jättänyt Lehtonen ei ole suunnitellut siirtyvänsä minkään toisen ryhmän riveihin tällä vaalikaudella, vaikka pyyntöjä muutamista puolueista on tullutkin. Hän on perustanut oman Kangasalan sitoutumattomat -valtuustoryhmän. ”En pidä loikkaamisesta toiseen porukkaan noin vaan.” Seuraavien kuntavaalien kohdalla tilanne voi olla toinen. Mahdollisiksi uusiksi puolueiksi hän nostaa perussuomalaiset ja keskustan.

Lehtonen ei usko, että demareista eroaminen haittaa hänen valtuustotyötään, pikemminkin päinvastoin. ”Nyt pääsen myös ryhmäpuheenjohtajien kokouksiin.”

Toinen demareiden ryhmästä eronnut ja Lehtosen valtuustoryhmään liittynyt on Raikun koulun opettaja, varavaltuutettu Marko Järvenpää, joka sai viime kuntavaaleissa 61 ääntä. Kaksiko erosta uutisoi ensimmäisenä Kangasalan sanomat.

Ryhmäpuheenjohtaja yllättyi

Demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutetut Pekka Lahti sanoo Aamulehdelle, että Lehtosen eropäätös tuli yllättäen. ”Kyllähän se yllätys. Eihän meidän ryhmässä ole koskaan ketään pakotettu äänestämään tietyllä lailla. Vaikea sanoa, mitä muuta taustalla on. Kouluasiat ovat kuitenkin kolmen vuoden takaisia juttuja.”

Lahden mukaan kysymyksiä herättää myös se, että Lehtonen oli valittu marraskuussa kunnallisjärjestön uudeksi puheenjohtajaksi. ”Silloin hän oli vielä täysin sitoutunut puolueen toimintaan. Tämä on kovin kummallista.”

Lahden mukaan demareiden muu ryhmä on yhtenäinen, eikä eroilla ole vaikutusta valtuuston paikkajakoihin.

Kangasalan valtuustoon on tulossa tänä vuonna Raikun koulun kohtalo. Noin 30 oppilaan koulun toiminta päätettiin keskeyttää viime keväänä terveysviranomaisten lausunnon takia. Valtuuston päätettäväksi tulee, lakkautetaanko koulu. Demarit eivät ole vielä keskustelleet ryhmän kannasta asiaan, Lahti sanoo.