Pirkanmaa

Ylöjärven päätöksenteko vakavassa kriisissä, tästä on kyse – Tutkija pitää tilannetta ”erittäin vaarallisena”, päättäjät huolissaan

Ylöjärven kaupungin päätöksenteko on ennennäkemättömässä kriisissä. Kaupunginhallituksen työskentely on vaikeaa, päättäjät syyttelevät tosiaan, tiedoista kertonutta etsitään ja paikallislehtikin on vedetty mukaan. Samalla kuntalaisten luottamus päätöksentekoon uhkaa heiketä. Aamulehti kertoo, mistä erikoisessa vyyhdissä oikein on kyse.

Ylöjärven vaalean kaupungintalon sisällä kuohuu. Vieressä oikealla lähes 200-vuotias kokoontumispaikka Vanha Räikkä.

Aamulehti Ylöjärven kuntapolitiikan huipulla tuulee, jopa myrskyää. Osa Aamulehden haastattelemista kaupunginvaltuutetuista kokee, että kaupunkilaisten etu on jo vaarantunut päätöksenteossa. Kaupunginhallituksen tilannetta kuvaillaan samanlaiseksi kuin vuonna 2020. Silloinen kaupunginhallitus tilasi ja toteutti johtamisselvityksen, jonka ajatuksena oli ratkaista ongelmat, mutta jonka jälkipuinti jatkuu yhä.