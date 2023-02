Vesilahtelainen hoivayrittäjä Miia Rajala menetti puolet asiakkaistaan – Satoja miljoonia euroja menee hyvinvointialueen omille osakkuusyhtiöille ilman kilpailutusta

Pirkanmaan hyvinvointialueen aloitus ei ole ollut aivan pelkkää onnen paistetta Hoiva- ja kuljetuspalvelu Hillan omistajalle, yrittäjä Miia Rajalalle. Toiminimeltä katosi puolet asiakkaista, rahat ovat toistaiseksi saamatta eikä tieto kulje. Rajalan tilanne kuvaa yrittäjien epätietoisuutta. Hyvinvointialue ostaa tänä vuonna pelkkiä palveluita yli miljardilla eurolla. Sopimuksia on tuhansia. Omilta osakkuusyhtiöiltään Pirha ostaa ilman kilpailutusta.

Vesilahdessa asuva Miia Rajala on toiminut yrittäjänä 4,5 vuotta. Takana on parikymmenvuotinen ura Tampereen kaupungin äitiys- ja lastenneuvoloissa. Hänellä on sekä sairaan- että terveydenhoitajan koulutukset. Suvusta löytyi yrittäjätaustaa, mikä rohkaisi häntä kokeilemaan hoiva-alan yrittäjyyttä parin kuukauden ajan sivutoimiluvalla. Hyvältä tuntui, joten Rajala irtisanoutui palkkatyöstään.

Yritys on tuottanut kunnille hoiva- ja kuljetuspalveluita etenkin vammaispalveluille. Sen lisäksi yhden naisen yritys on toiminut palvelusetelituottajana. Luvat on hankittuna koko Pirkanmaalle, mutta käytännössä toimialueena ovat olleet Akaa, Pirkkala ja Vesilahti. ”Yritys on työllistänyt sen, minkä pystyin tekemään. Olin mukana kolmen toiminimiyrittäjän ringissä. Hoidimme samoja asiakkaita heidän kodeissaan aamuin ja illoin, ja kuntien kotihoito huolehti heistä päivällä. Pisimmät asiakkuudet kestivät noin 3,5 vuotta.”

Kullakin yrittäjällä oli omat yksittäiset asiakaskohtaiset sopimukset kuntien kanssa. Mitä sopimuksille tapahtui vuodenvaihteessa, kun Pirha aloitti? ”Osa sopimuksista jatkuu. Ne oli tehty väliaikaisen toimielimen ohjeiden mukaan yli vuodenvaihteen. Osa päättyi 31.12. Yrittäjärinkimme hajosi, kun kaikki yrittäjät eivät jääneet odottelemaan, mitä hyvinvointialue tuo mukanaan.”

Palveluiden toteutus meni siten, että yrittäjät hakeutuivat palvelusetelituottajiksi ja tekivät sopimuksen kunnan kanssa. Asiakkaat pääsivät valitsemaan hoivayrityksen kunnan hyväksymien tuottajien joukosta. Kuntien vammaispalveluiden kautta tuli kuntien palveluohjaajien aloitteesta pitkäaikaisia asiakkuuksia toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla. Osaa näistä sopimuksista taas jatkettiin pari kuukautta kerrallaan ennen kuin varmuus hyvinvointialueista syntyi.

”Se oli yrittäjälle hankalaa aikaa ja loi epävarmuutta. Nyt tilanne on se, että osa asiakkaista tilaa palveluita, kun heidän sopimuksensa jatkuvat, mutta tehtyjä töitä ei ole pystynyt laskuttamaan hyvinvointialueelta. Palvelusetelien laskutusjärjestelmä ei toimi. Osasin varautua hankaluuksiin, mutta jos tilanne jatkuu, tulee ongelmia. Tärkeintä on silti se, että asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut.”

Rajala sanoo, että Pirhan tiedottamisessa ja yhteydenpidossa olisi ollut parannettavaa. Hänelle luvattiin tietoa maksujärjestelmästä tammikuussa, mutta mitään ei kuulunut eikä kyselyyn ollut tullut viikossa vastausta. Epätietoisuutta on laajemminkin aina palvelusetelien arvosta suorahankintoihin pääsemisen mahdollisuuksiin ja kilpailutuksen periaatteisiin: ratkaiseeko pelkkä hinta vai katsotaanko myös laatua.

Kuntien vammaispalveluiden ostamat sopimukset päättyivät Rajalan yritykseltä vuoden lopussa. Toiminimen myynnistä ja asiakkuuksista katosi samalla puolet. Hän ei osallistunut viime syksynä järjestettyyn henkilökohtaisen avun hankintakilpailutukseen, sillä sen sen ehtoihin ei voinut sitoutua: niissä oli esimerkiksi noin 20 euron maksimihinta tuntilaskutukselle. Rajala varasi mieluummin aikaa alan keikkatöille, jatko-opinnoille ja jäljellä oleville palveluseteliasiakkailleen.

”Yrittäjänä tiedän, ettei 20 euroa riitä kannattavaan toimintaan. Ei välttämättä ole tiedetty, mitä kaikkea asiakkaiden kanssa tehdään. Oletetaan että se on pelkkää ruuanlaittoa ja pyykinpesua, vaikka työhön kuuluu pääasiassa hoidollista puolta. Hankintaan osallistui sellaisia yrityksiä, joiden työntekijät ovat täysin kouluttamattomia, henkilökohtaisia avustajia. ”

Rajalan palvelusetelituottajuus jatkuu, mutta hän ei tiedä, joutuuko tekemään kuntien kanssa laaditut sopimukset uudestaan hyvinvointialueen kanssa. Pisimmät nykyisistä sopimuksista jatkuvat huhtikuulle. Mikäli yhteistyö jatkuu Pirhan kanssa, varmaa on se, että erilaisiin tietojärjestelmiin liittyminen tuo kertaheitolla uusia kuluja.

Miia Rajala tekee hoivatyötä yrittäjänä. Hän opiskelee avoimessa yliopistossa johtamista. Osassa hankintasopimuksista edellytetään myös johtamisopintoja.

Miten käy yrittäjien?

Pirkanmaalla yrittäjiä hermostuttaa epätietoisuus hyvinvointialueen käynnistyttyä. Aluejärjestön hankintaneuvoja Ulla Tirronen sanoo, että etenkin pienyrittäjiä askarruttaa yleisesti, mikä nyt muuttuu. ”Sopimukset siirtyivät kunnilta hyvinvointialueelle ilman mitään kummallisuuksia, mutta yrittäjät odottelevat, mitä tapahtuu, kun sopimukset kilpailutetaan uudestaan. Yrittäjät haluaisivat tietää, mikä se oman kilpailutuksen malli silloin on”, Ulla Tirronen sanoo.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hankintajohtaja Anniina Tirronen sanoo, että suurin osa sopimuksista siirtyi sellaisenaan Pirhalle. ”Osa on neuvoteltu uusiksi, lähinnä isoja useiden sote-palveluiden sopimuksia. Myös hinnoista on neuvoteltu, jos sopimuksissa on ollut mahdollisuus hintojen korotuksiin. Niitä neuvotteluja on käyty pienten ja isojen kanssa.”

Hankintajohtaja Tirrosen mukaan siirtyneitä sopimuksia oli tuhansia. Kunnilta siirtyi yhteensä lähes 3 700 erillistä sopimusta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä yli 1 900.

Tänä vuonna päättyviä sopimuksia on paljon. Uusien kilpailutuksia on jo käynnissä, ja loppuvuoden aikana tulee lisää. Niitä sisältyy Pirhan aluehallituksen 23. tammikuuta hyväksymään tämän vuoden hankintasuunnitelmaan. Sen mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintoihin kuluu 162 miljoonaa euroa ja ict-hankintoihin sekä kiinteistöjen ja tilahallinnan tukipalveluihin 81 miljoonaa.

Kilpailutuksia voi järjestää joko hyvinvointialue suoraan tai sen sidosryhmäyhtiö alihankkijoilleen. Pirkanmaan Yrittäjien Ulla Tirrosen mukaan yrittäjät pystyvät osallistumaan myös sidosryhmäyhtiöiden kilpailutuksiin. ”Silloin kun kilpailuttamaan päädytään, hankintalakia sovelletaan joka tapauksessa. Pieniä yrityksiä kiinnostaa sekin, miten ne pääsevät mukaan ilman kilpailutusta tehtäviin pieniin hankintoihin. Yrittäjien pitää löytää uudestaan ne henkilöt, joille markkinoivat.”

Pirkanmaan hyvinvointialueen hankintaohjeen mukaan pienhankinnan yleinen kilpailutusraja on palveluostoissa 15 000 euroa. Investointihankinnoissa pienhankinnan kilpailutusraja on 10 000 euroa.

Pirha ostaa yli miljardilla

Pirkanmaan hyvinvointialue on massiivinen ostaja. Alueen tämänvuotisesta 2,6 miljardin euron budjetista lähes 1,1 miljardia menee palvelujen ostoon. Summa on samaa kokoluokkaa kuin 19 000 työntekijän henkilöstömenot. Palveluita ostetaan siten vuodessa parilla tuhannella eurolla jokaista pirkanmaalaista kohti. Sen lisäksi Pirha tarvitsee aineita, tarvikkeita ja tavaroita melkein 200 miljoonan euron arvosta.

Palvelujen 1,1 miljardista 673 miljoonaa euroa on budjetoitu asiakaspalveluihin eli suoraan asiakkaalle meneviin palveluihin eli hoivaan. Ne hankitaan muilta alueen palveluntuottajilta. Muiden palvelujen ostamiseen on budjetoitu 473 miljoonaa euroa. Pirha ostaa tällä rahalla palveluita, joita se tarvitsee omassa palvelutuotannossaan. Niiden lista on pitkä: työvoiman vuokrausta, kunnossapitoa, ict:tä, siivousta, pyykkäämistä, ravitsemusta, kuljetuksia...

Näitä tukipalveluita tuottamaan aluevaltuusto ja -hallitus päättivät viime syksynä 2022 hyväksyä seuraavat yhtiöt: Istekki oy,​ Monetra Pirkanmaa oy,​ Pirkanmaan Voimia oy,​ Tuomi-Logistiikka oy,​ Monetra Oulu oy,​ Sakupe oy ja Servi oy. Muut tukipalvelut tuotetaan pääosin Pirkanmaan hyvinvointialueen omana toimintana.

Hyvinvointialue on näiden yhtiöiden osakas. Omistuksella on väliä: Pirha pystyy ostamaan näiltä sidosryhmä- eli in house -yhtiöiltään palveluita ja tavaraa suoraan, ilman kilpailutusta. Hankintalain mukaan yli 60 000 euron tavara- ja palveluostot pitää muuten kilpailuttaa. Omistusosuuksien koko vaihtelee esimerkiksi Tuomi-Logistiikka oy:n 42,06 prosentista ja Istekki oy:n 31,6 prosentista Monetra Oulu oy:n 0,07 prosenttiin.

Sidosryhmäyhtiöiden suurkaupat

Pirhan osakkuusyhtiöluettelossa on sekä maakunnallisia että kansallisia tytär- ja osakkuusyhtiöitä. Alla on kuvattu tukipalveluiden tuottajiksi valittujen yhtiöiden sopimuksia. Näiden Pirhan osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu myynti Pirhalle on aluehallituksen pöytäkirjojen mukaan yhteensä 317 miljoonaa euroa vuonna 2023. Tästä yli 70 miljoonaa on uutta myyntiä eli kasvua.

Pirkanmaan Voimia oy tuottaa hyvinvointialueelle ruoka- ja siivouspalveluja. Myynti Pirkanmaan hyvinvointialueelle on vuositasolla 45 miljoonaa euroa, josta uutta myyntiä on 25 miljoonaa.

Tuomi-Logistiikka oy tuottaa hyvinvointialueelle hankintojen kilpailuttamispalveluita, logistiikkapalveluita ja ajoneuvoihin sekä hoito- ja yleistarvikkeisiin liittyviä tehtäviä. Myynti on vuositasolla 130 miljoonaa, josta uutta myyntiä 5 miljoonaa.

Sakupe oy tuottaa hyvinvointialueelle pesulapalvelut sekä työ- ja liinavaatepalvelut. Myynti on vuositasolla kokonaisuudessaan yhteensä 10 miljoonaa, josta yhtiölle siirtyvien alihankintasopimusten osuus on 5 miljoonaa.

Servi oy (Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy) tuottaa hyvinvointialueelle ruoka- ja siivouspalveluja. Myynti on vuositasolla kokonaisuudessaan yhteensä 5 miljoonaa euroa.

Monetra Pirkanmaa oy tuottaa hyvinvointialueelle talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Osa palveluista on alkanut jo vuosien 2021–2022 aikana, jolloin näistä on solmittu palvelusopimus jo aiemmin. Myynti Pirkanmaan hyvinvointialueelle on vuositasolla kokonaisuudessaan yhteensä 12 miljoonaa, josta yhtiölle uutena myyntinä miljoona.

Istekki oy tuottaa hyvinvointialueelle ict-palveluita sekä lääketieteellisen tekniikan palvelut ja arkistojen tietopalvelun. Myynti on vuositasolla kokonaisuudessaan yhteensä 115 miljoonaa, josta uutena myyntinä 40 miljoonaa.

Suljetut markkinat

Kilpailuttamisen välttäminen sulkee elinkeinoelämän järjestöjen mukaan huomattavan osan julkisten hankintojen markkinoista yksityisiltä yrityksiltä. Esimerkin vuoksi: Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari näyttää lukuja, joiden mukaan julkisen tekstiilihuollon yli 100 miljoonan vuotuisesta liikevaihdosta 80 prosenttia on poistettu vapaasta kilpailusta. ”Pirkanmaalla kaikki tukipalvelut menivät yhdellä päätöksellä in house -yhtiöille. Ymmärtäisin, jos palveluista ei olisi kilpailua, mutta sattuisiko sitä olemaan vaikka ruokahuollossa, kiinteistöhuollossa ja ict-puolella?”

Julkisiin hankintoihin kuluu valtavasti rahaa Suomessa. Valtiokonttorin tietojen mukaan niitä tehtiin pelkästään Pirkanmaalla 2,5 miljardin euron arvosta vuonna 2021. Suomessa vuosittainen määrä on noin 45 miljardia euroa. Tämä kakku voidaan jakaa kolmeen samankokoiseen 15 miljardiin siivuun: kilpailutetut, toiselta julkiselta toimijalta ostetut ja pienhankintoina toteutetut ostot.

Nykyistä laajempi ja taitavampi kilpailuttaminen voisi tuoda miljardiluokan säästöt, tutkijat ovat päätyneet 5 prosentin säästöpotentiaaliin. Aihe nousee vaalikeskusteluun ja seuraavan hallituksen työlistalle, kun julkisista menoista pitäisi säästää.

Kilpailuviranomainen tutkii

Sidosryhmäyhtiöiden yleistynyt omistajuus julkisella sektorilla suututtaa elinkeinoelämän järjestöjä. Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto, Perheyritysten liitto ja Keskuskauppakamari ovat tehneet Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:lle selvityspyynnön hyvinvointialueiden hankinnoista.

Järjestöjen mielestä hyvinvointialueet ja kunnat ovat ostaneet hyvinkin vaatimattomia omistusosuuksia yleistyvästi siksi, että niiden avulla voidaan välttää kilpailutus ja kiertää hankintalakia. Taustalla on tapaus, jossa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue tilasi kilpailuttamatta Sarastia oy:lta henkilöstöhallinnon järjestelmän ostettuaan ensin yhtiön 0,04 prosentin osakkuuden.

KKV:n vastaus saattaa tulla jo ennen kevättä. KKV joutuu ratkaisemaan, riittävätkö esimerkiksi minimaalinen omistusosuus ja jaettu hallituspaikka antamaan yhtiössä sellaisen määräysvallan, jota kilpailuttamisen välttäminen edellyttää. ”Lain mukaan in house -yhtiöön pitää olla samanlainen määräysvalta kuin omaan toimipaikkaan. Miten voi olla määräysvaltaa, jos omistus on yksi osake”, Harri Jaskari kysyy.

Myös hankintajohtaja Anniina Tirronen odottaa KKV:n päätöstä kiinnostuneena. ”Mielenkiintoista nähdä, tuleeko uusia tulkintoja in house -yhtiöistä ja onko esimerkiksi sillä vaikutusta, miten suuri osakkuus yhtiötä käyttävällä järjestäjällä on. Tuosta näkökulmasta on hyvä selvittää, onko kestävää, jos tehdään pienen osakkuuden kannalta merkittäviä hankintoja. On eri asia, jos osakkuus ja ostotkin ovat pieniä."

Kiire ja helppous vai teho ja hyöty?

Sidosryhmäyhtiöiden roolin kasvu on noussut keskusteluun hyvinvointialueiden alkuvaiheessa, kun nämä järjestelevät toimintaansa. ”Menettelyjä on perusteltu kiireellä. Alueilla on alettu tilata vain omilta yhtiöiltä. Se on jopa ymmärrettävää, koska omia yhtiöitä on paljon helpompi käyttää kuin kilpailuttaa. On aidosti pulaa kilpailuttamisen osaamisesta”, sanoo Harri Jaskari.

Sote-alalla toimii 18 000 yritystä. Niistä valtaosa on pieniä. Yrittäjien Jaskari murehtii omiensa pärjäämistä. ”Jos alueet tilaavat omilta yhtiöiltään tai tekevät koko Pirkanmaan laajuisen yhden kilpailutuksen, niin sopimukset menevät joko suurille yrityksille tai suurille in house -yhtiöille. Tämä on tärkeä yrittäjyyskysymys: jos on viiden hengen fysioterapian palveluyritys, niin miten voit toimia ympäri Pirkanmaata.”

Toisinkin voi toimia. Harri Jaskari kiittelee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tuoretta ruokahuollon kilpailuttamispäätöstä. ”Alue päätti kilpailuttaa ruokapalvelut kuntakohtaisesti, jolloin myös paikalliset catering-yritykset voivat tarjota palveluja kunnan sisällä vaikka senioritalolle.”

Hankintajohtaja Tirrosen mukaan sidosryhmäyhtiöt ovat yksi työkalu pakissa. ”On järkevää käyttää yhtiöitä, jos palvelut ovat hyviä ja edullisia markkinoihin verrattuna. In house -yhtiöt palvelevat hyvin isoja organisaatioita. Olisimme aika tukossa ilman niitä.”

Sidosryhmäyhtiöitä perustellaan myös sillä, että ne pystyvät kilpailuttamaan tehokkaammin kuin yksittäinen alue tai kunta. ”Tuomi-Logistiikka on tästä hyvä esimerkki. Hankimme Tuomelta ensisijaisesti kilpailuttamispalveluja. He kilpailuttavat palveluita, tavaroita ja laitteita Pirhan lukuun ja noudattavat siinä hankintalakia.”

Tuomi-Logistiikka on vuosittain mukana miljardin euron arvoisissa kilpailutuksissa omistajilleen ja itselleen. Vuonna 2021 yhtiö teki 134 miljoonan euron liikevaihdon, josta 90 prosenttia koostui markkinoilta ostetuista palveluista ja tarvikkeista – se on siis yhdenlainen tukkuliike. Sopimuskumppaneita on hankinnoissa noin 1 200.

Tuomi-Logistiikka on yksi hyvinvointialueen suurimpia toimittajia. Kuvan maskipakkaukset ovat Lahdesjärven varastosta Tampereella.

Sarastialta sijaisia

Selvityspyynnön kohteena olevasta Sarastiasta omistaa pienen 0, 04 prosentin siivun myös Pirha, jonka konserni- ja toimitilajaosto hyväksyi viime syyskuussa vajaan 1 500 osakkeen oston 9 675 eurolla. Sarastian 290 osakkaan joukossa on myös lukuisia Pirkanmaan kuntia ja muita sidosryhmäyhtiöitä, jotka nykyisen käytännön mukaisesti voivat kaikki käsitellä Sarastiaa sidosryhmäyhtiönä ja tehdä siltä hankintoja kilpailuttamatta, ellei KKV asiaan puutu. ”Meille siirtyi Sarastian ja usean kunnan ja sairaanhoitopiirin sopimuksia. Niitä järjesteltiin uudelleen samaan sopimukseen. Siirtyvä osuus oli noin 5 miljoonaa euroa ja uutta hankintaa oli vuositasolla arviolta 2 miljoonaa ”, kertoo Pirhan hankintajohtaja Anniina Tirronen.

Sarastialta hankitaan työvoimaa. Siitä on Pirhassa kova pula. "Sopimus koskee vuokratyövoimaa, ja lisäksi he tarjoavat omaa alustaansa meidän omien sijaistemme hallinnointiin. Käytämme ensisijaisesti omaa sijaistyövoimaa, ja jos omia vakituisia sijaisia ei ole riittävästi, sitten Sarastialta tai muilla ulkoisilla vuokratyöntekijäsopimuksilla. Hankintasuunnitelmassa on myös vuokratyövoiman kilpailutus, joten Sarastia ei ole ainoa ratkaisu.”