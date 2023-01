Kahden auton nokkakolari kantatiellä 65 Ylöjärvellä, toinen kaista suljettu liikenteeltä

Onnettomuusautoissa oli kaksi henkilöä. Toinen autoissa olleista loukkaantui lievästi.

Aamulehti

Tiellä 65 on sattunut kahden auton nokkakolari. Tarkempi paikka on Mutalasta noin kilometri Virtain suuntaan. Onnettomuus sattui hieman ennen puolta kolmea iltapäivällä. Onnettomuuden pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä, ja toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä. Paikalla on liikenteenohjaus.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Juha Seppälä kertoo, että onnettomuusautoissa oli kaksi henkilöä. Vammat eivät hänen mukaansa ole vakavia. Toinen loukkaantui lievästi, mutta molemmat kuljetettiin jatkohoitoon.

Onnettomuus tapahtui suoralla tieosuudella, mutta onnettomuuden syystä ei ole tarkempaa tietoa, mutta tien pinta on onnettomuuspaikalla liukas.