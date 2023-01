Linja-auto jäi hankalaan jumiin Siurossa Nokialla

Paikalliset ovat ohjaamassa liikennettä, koska bussin ohi ei pääse autolla.

Linja-auto on jäänyt hankalasti jumiin Siurossa Nokialla perjantaina iltapäivällä. Bussi juuttui poikittain Siurontie 61:n kohdalle ilmeisesti sen jälkeen, kun kuljettaja on yrittänyt kääntyä ahtaassa paikassa.

Siurolainen Noora Koski kertoo, että tilanne sai alkunsa kolmen jälkeen iltapäivällä perjantaina. Vähän ennen viittä bussi on tiellä edelleen poikittain. Sitä on yritetty kääntää ja muun muassa irrotettu liikennemerkki pois tieltä, mutta tilanne paikalla jatkuu. Bussin takana on Kosken mukaan rinne ja edessä oja, joten paikka on todella hankala.

Bussi oli matkalla Linnavuoreen. Siinä oli matkustajia kyydissä, mutta Koski kertoo, että he lähtivät pois bussista.

”Kuulin ihmiseltä, joka oli bussin kyydissä, että kuljettaja ajoi väärälle reitille ja yritti kääntyä”, Koski kertoo. ”Vähän matkan päässä olisi ollut iso parkkipaikka, jossa olisi voinut kääntää, mutta kuski ei varmaan tiennyt sitä”, Koski sanoo.

Paikka, jossa bussi on jumissa, on lähellä Siuron kirkkoa. Tie on kapeahko kylätie.

Koski kertoo, että paikalliset alkoivat ohjata liikennettä, koska bussin ohi ei pääse autolla. Ennen liikenteenohjausta paikalle ajoi Kosken mukaan autoja, mutta ne pystyivät kääntymään pihoissa takaisin tulosuuntaansa.

Puoli kuuden aikaan Aamulehden toimittaja Tiia Lesonen kertoo, että paikalle on tullut poliisi ohjaamaan liikennettä.

Aamulehti ei ole tavoittanut liikennöitsijää kertomaan tilanteesta.