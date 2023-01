Vilkkaan valtatien ylittävän sillan kaiteisiin ilmestyi ”villasukkia” – Ovatko kuviot hitti vai huti?

Oriveden Paltanmäen ylikulkusillan kaiteita koristavat värikkäät teräsvillasukat ovat herättäneet vilkasta keskustelua paikallisessa sosiaalisen median kanavassa.

Orivedellä Ysitien yrittävän jalankulku- ja pyöräilysilta on saanut kylkeensä villasukkakoristelun. Värikkäät villasukat myös valaistaan.

Aamulehti

Orivedellä Ysitien ylittävä Paltanmäen uusi jalankulku- ja pyöräilysilta otettiin käyttöön loppuvuodesta. Sillan viimeistelytöitä on jatkettu tammikuun aikana, jolloin sillan kaiteisiin on kiinnitetty myös villasukan muotoisia, teräsverkosta tehtyjä kuvioita.

Värikkäät teräsvillasukat eivät ole jääneet paikallisilta asukkailta huomaamatta. Tiistaina paikallisessa sosiaalisen median kanavassa julkaistut kuvat värikkäistä villasukkariveistä kirvoittivat vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan.

Osa kommentoijista on sitä mieltä, että sukkakuviot ylikulkusillan kyljessä ilmentävät ajatusta Suomen villasukka­pääkaupungista samalla, kun ne tuovat piristystä harmaaseen maisemaan. Kommenttien perusteella osa paikallisista olisi kuitenkin nähnyt sillan kyljessä mieluummin jotakin muuta tai kohdentanut taideteoksen budjetin toisaalle.

Keskustelu on tyypilliseen tapaan myös kerännyt runsaasti sarkastisia ja humoristisia kommentteja aina hikisukka­mainoksesta myötähäpeän tunteeseen.

Keskustelu kertoo onnistumisesta

Vilkkaaksi virinnyt keskustelu ei ole jäänyt huomaamatta myöskään kaupungin hallinnossa.

Tiedottaja Jenni Koponen Oriveden kaupungilta kertoo, että vilkas keskustelu on ilahduttanut. Hänen mukaansa runsas keskustelu kertoo siitä, että kaupunkilaiset ovat huomanneet sillan ja asiasta on myös näkemyksiä. Koponen sanoo, että on aina hyvä asia, jos markkinointi herättää tunteita.

Teräsverkosta tehtyjen värikkäiden villasukkakuvioiden tarkoituksena on viestiä kaupungin brändiajatusta Suomen villasukka­pääkaupungista, jollaiseksi Orivesi julistautui vuonna 2021. Brändinimen taustalla on esimerkiksi kaupungissa vuodesta 2019 järjestetyt villasukkajuoksun SM-kilpailut.

Koponen kertoo, että myös villasukka­pääkaupungiksi julistautuminen nousi Orivedellä isoksi puheenaiheeksi. ”Tämä jakoi mielipiteitä jo tällöin. Osa ei ymmärtänyt ollenkaan ja osa katsoi asiaa niin, että Orivesi jää brändinimen myötä paremmin mieleen”.

Metallisia villasukkia on kiinnitetty ylikulkusillan molemmille puolille. Kahdenkokoisia sukkia on yhteensä 34. Terässukkien kustannus on hieman alle 12 000 euroa.