Seurasimme Taysin päivystyksen ruuhkia kuukauden ajan – Lopputulos paljastaa: Acutan ennätyksellisen vaikeat ruuhkat jatkuvat

Aamulehti seurasi Acutan ruuhkatilannetta kuukauden ajan joulukuun puolivälistä alkaen. Taysin päivystystoimialan vastuualuejohtaja Mikko Franssila sanoo, ettei sairaalaan tammikuussa perustettu uusi osasto yksin riitä ratkaisemaan ongelmaa.

Aamulehti

Tilanne jatkuu ruuhkaisena Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin päivystyksessä Acutassa. Aamulehti seurasi Acutan ruuhkamittaria Taysin verkkosivuilla kuukauden ajan.

Päivystyksessä oli useimmiten kohtalaista ruuhkaa, mikä tarkoitti 34–66:ta potilasta. Tarkastuksia oli yhteensä 81. Niistä noin 60 prosenttia näytti keltaista eli kohtalaista ruuhkaa, reilu viidennes vihreää eli ei ruuhkaa ja vajaa viidennes punaista eli ruuhkautunutta.

Lue lisää: Acutan potilaat voivat pian joutua jonottamaan hoitoa ambulanssissa: ”Tilanne on todella, todella vaikea”

Suomen suurimman yhteispäivystyksen kaoottinen tilanne nousi esille joulukuun puolivälissä. Taysin päivystystoimialan vastuualuejohtaja Mikko Franssila kuvaili ruuhkia tuolloin vaikeimmiksi koko Acutan historiassa. Aloitimme ruuhkaseurannan joulukuun puolivälissä. Tilannetta seurattiin viime vuoden loppuun saakka arkisin noin kolme kertaa päivässä. Vuoden kaksi ensimmäistä viikkoa ruuhkamittaria seurattiin viikon jokaisena päivänä. Tilanne tarkastettiin aamulla, päivällä ja illalla. Tämän jutun tiedot perustuvat ruuhkamittarin ilmoitukseen tarkastushetkellä.

Ruuhkaisimmat hetket ajoittuivat useimmin kello yhden ja viiden välille päivällä sekä iltaan noin kello seitsemän ja kahdeksan välille. Ruuhkattomat hetket ajoittuivat kaikki aamuun noin kello seitsemän ja kymmenen välille. Taysin Mikko Franssilan mukaan aamut ovat tavallisesti rauhallisimpia ja näin pitääkin olla, jotta päivän potilasvirtaan ehditään valmistautua.

Pahimmat ruuhkat ajoittuivat joulun välipäiviin. Potilasmäärä oli suurin tiistaina 27. joulukuuta puoli seitsemältä illalla, jolloin Acutassa oli 101 potilasta. Potilaita saattoi päivän aikana olla enemmänkin, koska luku on vain tarkastushetken tilanne. Joulun jälkeen päivystystä ruuhkautti Franssilan mukaan se, että alueellisia vastaanottoja oli pyhien aikaan suljettuna. Moni myös lykkää lääkärikäyntiä pyhien yli. Sama näkyi tammikuun ensimmäisellä viikolla, jolloin potilasmäärää lisäsi liukas sää. ”Joulukuun uutisointikin jonkin verran karkotti kävijämääriä, mutta se purkautui sitten uudenvuoden jälkeen”, Franssila kertoo.

Lue lisää: Taysin Acutaan iski tiistaina niin kova ruuhka, ettei mittarin asteikko riittänyt – pahimmillaan hoitoa jonotettiin yli viiden tunnin ajan

Toiko uusi osasto apua?

Ruuhkien helpottamiseksi Acutaan perustettiin 9. tammikuuta jatkohoito-osasto. Seurannan perusteella ruuhkatilanne hellitti Acutassa osaston avaamisen jälkeen vain hiukan. Kohtalaista ruuhkaa oli edelleen tammikuun toisella viikolla yhtä usein kuin kolmella edellisellä viikolla. Ruuhkattomien hetkien osuus kasvoi hieman ja samalla ruuhkautunutta oli vähän harvemmin. Franssilan mukaan kiirepäiviä on edelleen, mutta välissä on vähän rauhallisempaakin. ”15-paikkainen osasto ei tätä ongelmaa ole ratkaissut.”

Joulun jälkeen tilannetta ovat helpottaneet myös osastopaikkasulkujen purut sekä alueelliset paikkalisäykset ja vapautuneet palveluasumispaikat.

Ruuhkamittari ei Franssilan mukaan suoraan kerro Acutan tilanteesta. Kun on enemmän potilaita, on yleensä enemmän henkilökuntaakin. Toisaalta yöaikaan, kun henkilökuntaa on vähiten, 50–60 potilastakin on jo iso määrä.

Selvitystyöryhmä aloittaa pian toimintansa Acutan tilanteen ratkaisemiseksi. Franssila ei vielä kommentoi, millaisia ratkaisuja päivystyksen ruuhien helpottamiseksi jatkossa voi olla luvassa.