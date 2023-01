Taysin henkilöstön pysäköintipaikat siirtyivät Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintaan – mitä se tarkoittaa?

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aiemmin omistamat Taysin alueen parkkipaikat siirtyivät vuodenvaihteessa hyvinvointialueen hallintaan. Samoin kävi Tampereen kaupungin pysäköintipaikoille, joita on muun muassa Hatanpäällä, Koukkuniemessä ja Tipotiellä. Lähivuosina Taysin henkilöstön parkkipaikat siirtyvät uusiin pysäköintitaloihin.

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin kampuksella on henkilöstön käytössä olevia parkkipaikkoja noin tuhat. Aiemmin ne olivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistuksessa, mutta vuodenvaihteen jälkeen paikkoja on hallinnoinut Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha).

”Tuntuma on, että paikkojen kysyntä on hieman lisääntynyt alkuvuoden aikana Taysin alueella”, sairaalainsinööri Tero Rahkonen Pirhasta kertoo.

Taysin asiakaspaikoista yli puolet eli 400 on pysäköintihallissa, jota pyörittää Europark. Henkilökunnan paikat taas ovat maan tasolla Lääkärintien ja Arvo Ylpön kadun varressa, lisäksi pienempiä alueita on eri puolilla Taysin kampusta. Ulkoalueilla on myös yli 200 asiakkaille tarkoitettua autopaikkaa.

Rahkosen mukaan henkilöstön paikoista osa on varattu kuukausipysäköijille, kun taas toiset on tarkoitettu tuntipysäköintiin. ”Kuukausioikeuksia on myönnetty noin tuhat, koska sairaalassa tehdään vuorotyötä, eivätkä kaikki tarvitse paikkojaan samaan aikaan. Tuntipaikat taas sopivat satunnaiskäyttäjille tai osittain etätyötä tekeville.”

Koko ajan jonoa

Kuukausipysäköijät tietävät jo valmiiksi töihin tullessaan, mihin he pysäköivät. Se on Rahkosen mukaan toiminut suhteellisen hyvin. Tuntipysäköinti sen sijaan on ollut melko kuormittunutta, vaikka näihinkin paikkoihin voi tehdä ennakkovarauksen Taysin pysäköintijärjestelmästä.

Tuntipaikkojen kuormitusta selittää osaltaan se, että kuukausipaikoille on koko ajan jonoa. Kysytyimmille paikoille on Rahkosen mukaan 9–12 kuukauden jono, ja niitä jonottaa jopa 150–200 ihmistä. Kuukausipaikan arvonlisäverollinen hinta on 27,28 euroa ja tuntipaikan hinta noin 20 senttiä ilman varausmaksuja.

”Tontilla on aika ahdasta, mistä pysäköinti kärsii. Korona-aikana osa asiakkaista ja henkilökunnasta siirtyi pois joukkoliikenteestä ainakin tilapäisesti, eikä tilanne välttämättä ole vielä täysin korjaantunut.”

Myös Finnpark operoi pysäköintipaikkoja Taysin alueella. Esimerkiksi Arvonparkissa on 45 maanpäällistä paikkaa ja Kaupin P-talossa yli 400 paikkaa. Finnpark myy paikkoja myös kuukausisopimuksella ja niitä on todennäköisesti myös Taysin henkilöstön käytössä, mutta tästä ei ole tarkkoja lukuja.

Kaupungin paikat

Tampereen kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyneissä kohteissa kuten Hatanpäällä ja Koukkuniemessä henkilöstön kuukausipysäköinti on maksanut 20 euroa eli hieman vähemmän kuin keskussairaalan alueella. Kevään siirtymäajan pysäköintihinnat pysyvät ennallaan, mutta kuluvan vuoden aikana ne tullaan yhtenäistämään. ”Jonkunlainen kompromissi hinnoista pitää todennäköisesti löytää.”

Maan tasolla olevista pysäköintialueista tullaan luopumaan, kun Taysin uudistamisohjelmaan sisältyvät pysäköintitalohankkeet valmistuvat. ”Pysäköintitalot ovat suunnittelupöydällä, ja niiden pitäisi valmistua vielä 2020-luvun aikana. Niissä myös henkilöstön pysäköinti siirretään kerroksiin.”

Ensimmäisen pysäköintitalon rakentamisen pitäisi alkaa jo vuonna 2024 Hoitajankadun parkin paikalle Arvo Ylpön kadun varteen. Rakentamisen ajaksi alueelta lähtee noin 350 henkilöstön pysäköintipaikkaa pois, mutta pysäköintitaloon niitä tulee selvästi enemmän. Paikkojen hinnasta Rahkonen ennustaa tulevien vuosien kuumaa puheenaihetta.

Hyvinvointialueen ja kaupungin pitää sopia myös kotihoidon pysäköintilupien hinnoittelusta. Tampereen kaupunki on voinut antaa lupia maksutta omassa sisäisessä palveluntuotannossaan, mutta hyvinvointialueelta voidaan periä maksuja.

Tarkoitus on, että Tampereen kaupunki jatkaa pysäköinninvalvontaa Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnoimilla parkkipaikoilla Tampereen kaupunkialueella, kuten Taysin kampuksella.

Kaupunki valvoo

Rahkosen mukaan tavoitteena on, että kaupunki jatkaa pysäköinninvalvontaa myös hyvinvointialueen hallinnoimilla parkkipaikoilla Tampereen kaupunkialueella. Paitsi keskussairaalan aluetta tämä koskee myös muun muassa Hatanpäätä, Koukkuniemeä ja Tipotietä, joissa on henkilökuntapysäköinnin lisäksi asiakaspysäköintiä.

Tampereen kaupungin vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki kuitenkin kertoo, että kaupungin valvontaoikeus hyvinvointialueen hallintaan siirtyneillä pysäköintialueilla päättyi vuoden vaihteessa.

”Hyvinvointialue on vapaa järjestämään pysäköinnin ja sen valvonnan tahtomallaan tavalla. Jos se haluaa, että kunnallinen pysäköinninvalvonta valvoo alueita, edellytyksenä on, että me saamme virka-apusopimukset valvottavista alueista. Ennen kuin on mustaa valkoisella, me emme voi tehdä valvontaa.”

Hurinki muistuttaa, että hyvinvointialue omistaa pysäköintialueita myös muualla kuin Tampereella. Liikennemerkkejäkin pitää myöhemmin uusia. Jos liikennemerkki kertoo, että kyseisellä paikalla on kaupungin myöntämällä luvalla oikeus pysäköintiin, se ei enää kevään 2023 siirtymäajan jälkeen ole voimassa hyvinvointialueella.

Tero Rahkosen mukaan keskeisten kohteiden virka-apupyynnöt on jo toimitettu Tampereen pysäköinninvalvontaan, eikä valvonnan suhteen käytännössä mikään muutu verrattuna viime vuoteen. Koko Pirkanmaan hyvinvointialueella on yli 10 000 henkilöstöpysäköinnin käyttäjää.