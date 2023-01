Ongelmien ja laajan keskustelun seuraus: Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää päivystyksen tilan, myös palvelujen sijaintiin otetaan kantaa

Tarkoituksena on, että työryhmän työ käynnistyy ripeästi ja ensimmäisiä konkreettisia ehdotuksia saataisiin jo tämän kevään aikana.

Aamulehti

Pirkanmaan hyvinvointialueella aloitetaan laaja selvitys päivystyspalvelujen tilasta ja tulevaisuudesta. Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola päätti maanantaina 16. tammikuuta 2023 asettaa siihen työryhmän.

Selvitystyötä johtaa sairaalapalvelujen johtaja Juha Kinnunen. Selvitys alkaa helmikuun alkuun mennessä ja kytkeytyy myös hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelman valmisteluun.

Työn tavoitteena on kestävä ja tasapainoinen toimintamalli, jolla varmistetaan ympärivuorokautinen ja turvallinen päivystyspalvelu koko hyvinvointialueen väestölle. Tavoitteena on tuottaa palvelut kustannusvaikuttavasti, mutta taata asukkaiden ja potilaiden turvallisuus ja luottamus päivystystoimintaan.

Kustannusvaikuttavuus tarkoittaa Erholan mukaan sen tarkastelemista, missä ja miten palveluita on väestön tarpeen kannalta tarkoituksenmukaista tuottaa. Selvitystyössä otetaan kantaa myös palvelujen sijaintiin.

Kevään aikana käynnistyy myös strategian toimeenpano-ohjelma, jossa tarkastellaan laajasti koko palvelujärjestelmää. ”Päivystystyöryhmä katsoo asiaa vähän toisesta näkökulmasta, mutta pitkälle siellä tulevat samat asiat esille. Päivystysasia on tällä hetkellä niin paljon esillä ja siitä keskustellaan niin paljon, että oli tarkoituksenmukaista lähteä tässä työssä heti käyntiin”, Erhola sanoo.

Lue lisää: Taysin Acutan kaoottinen tilanne parantunut huomattavasti joulun jälkeen – sairaalaan avataan pian uusi osasto helpottamaan myös päivystyksen painetta

Lue lisää: Acutasta 120 potilas­turvallisuus­ilmoitusta, avi antoi huomautuksen: henkilöstön on riitettävä myös ruuhkien aikana

Ehdotuksia jo keväällä

Selvityksessä tarkastellaan sekä varsinaista päivystyshoitoa että muuta kiireellistä hoitoa, kuten avoterveydenhuollon kiirevastaanottotoimintaa. Päivystysselvityksessä katsotaan myös muita palveluita siitä näkökulmasta, että päivystyksen ongelmat ovat usein oire muun palvelujärjestelmän ongelmista.

Selvityksessä dokumentoidaan päivystystoiminnan nykytila ja tehdään tilannearvio sekä taustoitus. Työhön sisältyy myös vertailu muiden hyvinvointialueiden päivystystoiminnasta ja esimerkkejä parhaasta kansainvälisestä toiminnasta.

Erholan mukaan tarkoituksena on, että työryhmän työ käynnistyy ripeästi ja ensimmäisiä konkreettisia ehdotuksia saataisiin jo tämän kevään aikana.

Erhola sanoo, että hyvät käytännöt on syytä säilyttää uudistaen kuitenkin samalla riittävästi. Yksi esimerkki tällaisista hyvistä käytännöistä on se, miten maakunnan laidoilla on onnistuttu hoitamaan alueen oma väestö sellaisissa tapauksissa, kun esimerkiksi Acutaan lähettämiselle ei ole ollut tarvetta. ”Ne käytännöt voivat olla esimerkiksi sellaisia, että miten päiväaikaisesta toiminnasta ohjaudutaan esimerkiksi oman alueen vuodeosastolle”, Erhola kuvaa.