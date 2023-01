Pirkanmaan hyvinvointialueen palkanmaksu oli 30,6 miljoonan euron operaatio – mittakaavaan nähden virheitä tuli vähän: tällaisia ne olivat

Perjantaiaamuun mennessä virheitä oli ilmoitettu noin 250:n työntekijän palkassa, kun hyvinvointialueella on vakituista henkilöstöä kaikkiaan 16 000. Korjausta odotti enää sata virhettä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen vakituisen henkilöstön ensimmäinen palkkapäivä oli perjantaina. Kyse oli yli 16 000 työntekijän palkanmaksusta, jossa 30,6 miljoonaa euroa siirtyi Pirhan tileiltä henkilöstön pankkitileille.

Konsernipalvelujohtaja Juhani Sandin mukaan palkanmaksussa on havaittu toistaiseksi jonkin verran puutteita. Operaation mittakaava huomioiden kaikki meni kuitenkin kokonaisuutena mallikkaasti. Perjantaiaamuun mennessä virheitä oli ilmoitettu noin 250:n työntekijän palkassa, mikä on noin 1,5 prosenttia palkansaajista perjantain palkanmaksussa.

Työntekijöiden palkkalaskelmia alkoi tulla verkkopankkeihin tiistaista lähtien, mistä alkaen virheitä ja puutteita on Sandin mukaan korjattu. Noin 150 palkoissa havaittua virhettä pystyttiin korjaamaan jo ennen varsinaista ensimmäistä palkkapäivää perjantaita.

Perjantaina korjattavana oli enää sata virhettä. Ainakin aamupäivän aikana korjatut palkat oli määrä saada maksuun vielä perjantain aikana. Seuraava maksupäivä on maanantaina. ”Koneisto toimii varsin hyvin. Virheet pystytään korjaamaan nopeasti, kun ne tulevat tietoon.”

Palkanlisissä puutteita

Hyvinvointialueen johdon mukaan ensimmäisessä palkanmaksussa on todettu puutteita muun muassa teknisten sopimuksen soveltamisessa, työkokemuslisissä, erillislisissä ja henkilökohtaisissa lisissä. Myös pääluottamushenkilöiden korvauksia on jäänyt kunnista ilmoittamatta. Niin ikään puuttui muutamia palvelussuhteita ja verokortteja. Ay-maksujen perinnässä on myös todettu virheitä.

Esimerkiksi teknisten sopimuksen palkkalajivirhe aiheutti noin 250–300 henkilölle muutamien eurojen ylimääräisen palkanlisän per henkilö. Tiedossa on toistaiseksi vain yksi henkilö, jolle on mennyt perusteettomasti palkkaa, vaikka henkilö on ollut eläkkeellä.

”Kokonaisuus on monen eri tekijän summa. Keskeistä on, miten tiedot ovat siirtyneet hyvinvointialueelle luovuttavista organisaatioista eli kunnista ja sairaanhoitopiiriltä”, Sand toteaa.

Kaikki työntekijät eivät vielä ole käyneet tarkistamassa tiliään, joten virheitä voi vielä ilmaantua lisää. Jos työntekijä huomaa palkassaan virheitä, niistä on ohjeistettu ottamaan yhteyttä omaan esihenkilöön. Sandin mukaan palkkoja korjataan myös viikonlopun aikana. Korjatut palkat tulevat maksuun heti seuraavana arkipäivänä.

Määräaikaisten ja sijaisten palkkapäivä on 31. tammikuuta, jolloin maksuun tulevat myös vakituisten työntekijöiden vuorolisät.

Takaisinsoiton suma

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erholan mukaan hyvinvointialueiden alkutaival ja palveluiden siirtymä on sujunut hyvin. ”Palvelujärjestelmään isosti vaikuttavia ongelmia ei ole ollut meillä Pirkanmaalla eikä muuallakaan Suomessa, haasteet ovat liittyneet lähinnä tieto- ja viestintäjärjestelmiin.”

Tampereen seutua ja Etelä-Pirkanmaata tammikuun ensimmäisellä viikolla vaivannut avopalveluiden takaisinsoittojärjestelmän vika on saatu korjattua, mutta puhelujonoa puretaan edelleen.

”Takaisinsoittopyyntöjä syntyi melkoinen määrä. Vian korjaamisen jälkeen henkilöstö pääsi sumaa purkamaan. Kuluvan viikon tiistaina oli vielä 2 366 puhelua jonossa, mutta torstaina enää 1 093, eli parissa päivässä määrä oli puolittunut”, tukipalvelujohtaja Pekka Erola kertoo.