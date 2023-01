Kangasalan on vallannut minitontti-innostus, Tampere mittaa syksyllä kiinnostusta Haukiluomassa

Kangasalla on parhaillaan 200–315 neliön tontteja tarjolla, ja uusia minitontteja aiotaan kaavoittaa Lamminrahkaan.

Kangasala on aloittanut Lamminrahkan pohjoisosan suunnittelun, sillä eteläosan kaikki kadut ovat valmistuneet ja asuintontit on varattu. Valokuva on otettu 23.8.2022 eteläosassa rakenteilla olleen leikkikentän yläpuolelta.

Ensi syksynä Haukiluomasta saadaan tietoa siitä, kiinnostavatko Tampereella tarjolle tulevat alle 400 neliön tontit. Tampere aikoo tutkia minitonttien kaavoittamista myös uudelle Ojalan alueelle.

Kuntarajan takana Kangasalla pieniä tontteja on tarjolla ja niitä on tulossa lisää. Tammikuussa on 200–315 neliön tontteja tarjolla Urheilutien kaava-alueelta. Lamminrahkan uuden asuinalueen pohjoisosaan aiotaan kaavoittaa 300–400 neliön omakotitalotontteja 137 kappaletta. Yhdelle tontille saisi rakentaa 125–160 neliön talon ja 30 neliön talousrakennuksen. Alueen asemakaava on nähtävillä. Lamminrahkassa on entuudestaan pieniä tontteja alueen eteläosassa.

Toiveita laidasta laitaan

Haukiluomassa Tampereella on tulossa syksyllä tarjolle muutama hieman alle 300 neliön tontti, joissa on rakennusoikeutta talolle 70–120 neliötä ja 25 neliötä autosuoja- ja taloustilalle.

”Nämä antavat osviittaa, miten pienet tontit kiinnostavat Tampereella”, sanoo tonttivastaava Jori Alanko Tampereen kaupungilta.

Hän arvioi, että osa kiinnostuu pienistä tonteista niiden helppohoitoisuuden vuoksi. ”Toiveita on laidasta laitaan. Ennen ajateltiin mitä isompi sen parempi, mutta rinnalle on tullut trendi, että pienemmätkin tontit kiinnostavat”, Alanko sanoo.

Oleskeluun oltava tilaa

Tähän mennessä Tampereella ei ole alitettu yleensä 400 neliötä muualla kuin kytkettyjen pientalojen alueilla. Tampereen kaupungin asemakaavapäällikkö Elina Karppinen kertoo, että asemakaavoitukselta kuitenkin toivotaan monipuolisempaa tonttitarjontaa omakoti- ja muille asuintonteille. Hän vastasi Aamulehden kysymyksiin sähköpostitse.

Karppinen sanoo, että uusissa pientaloalueiden asemakaavoissa tutkitaan nykyistä pienemmätkin omakotitontit niille soveltuvilla kohdilla. Hän mainitsee esimerkkinä Ojalan, joka sijaitsee Lamminrahkan naapurissa Tampereen puolella rajaa.

Tontin kokoon vaikuttavat Karppisen mukaan muun muassa maasto, lähiympäristö ja tontin rakennusoikeus. Tampereella rakennuksen lisäksi omakotitalon tontille on mahduttava kaksi autopaikkaa ja riittävä ulko-oleskelualue.