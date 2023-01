Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Tamperelaisyritys sai käskyn lopettaa leipomotoiminnan jo kuukausia sitten – Aamulehti kävi paikalla, ja sieltä paljastui yllätys

Vanhan varuskunnan tiloissa toimiva tamperelainen Amissa oy on saanut kaksi erillistä kieltoa lopettaa leipomotoiminta. Joulukuussa myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi sille maksettavaksi 9 000 euron sakon. Puutteita on luvissa, työntekijöiden oikeuksissa ja puhtaudessa. Silti toiminta jatkuu leipomossa ja tuoreet pasteijat tuoksuvat. Yritys on toimittanut tuotteita muun muassa S-ryhmälle ja Keskolle.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Keuruun entisen varuskunnan sotilasruokalassa paloivat tiistaina 10. tammikuuta valot ja sisällä paistettiin leipomotuotteita, vaikka valvontaviranomainen määräsi leivonnan ja myynnin keskeytettäviksi.

Aamulehti, Keuruu Lukitsemattoman oven takana tuoksuvat paistetut pasteijat. Heti oven edessä keskellä suurta huonetta on pöytiä. Niiden ympärillä on muutama ulkomaalaistaustainen työntekijä. He luovat hämmentyneen katseen tulijaan. Keuruulla toimiva tamperelainen leipomoyritys Amissa oy on leivonta- ja myyntikiellosta huolimatta jatkanut toimintaansa vanhan Keuruun varuskunnan tiloissa. Se on saanut viime vuonna kaksi toimintakieltoa, jotka ovat molemmat yhä voimassa.