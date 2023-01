Tampereen kotihoidossa hoitaja saa nyt tehdä keikkaa vain yhden työnantajan kautta – Näin erikoista tilannetta perustellaan

Ongelmia on syntynyt tilanteissa, joissa sama työntekijä on töissä usean eri työnantajan kautta jopa saman vuorokauden aikana.

Aamulehti

Aamulehden saaman vinkin mukaan Pirkanmaan hyvinvointialue ei anna hoitajien tehdä keikkatyötä monen työnantajan alaisuudessa. Toimitukseen yhteyttä ottaneen henkilön mukaan keikkatyötä tekevillä hoitajilla ei enää ole mahdollisuutta valita työnantajaansa ja ottaa keikkaa sieltä, toista täältä oman elämäntilanteensa ja halunsa mukaan.

Henkilöstöjohtaja Taina Niiranen Pirkanmaan hyvinvointialueelta sanoo, että tieto pitää ainakin osittain paikkansa. ”Syynä on potilas­tieto­järjestelmä Pegasoksen tunnuksiin liittyvä ongelma, jota yritetään koko ajan ratkaista. Kyseessä ei ole mikään työnantajan linjaus, vaan puhtaasti tietojärjestelmiin liittyvä ongelma.”

Niirasen mukaan ongelma koskee erityisesti kotihoitoa ja Tampere–Orivesi-aluetta, missä keikkoja tehdään paljon. Jokainen kotihoidon työntekijä tarvitsee työssään asiakas- ja potilas­tieto­järjestelmä Pegasoksen tunnuksen, joka kytketään käytössä olevaan kotihoidon toiminnan­ohjaus­järjestelmään nimeltään Hilkka. Hilkan kautta asiakastiedot ovat saatavilla, ja sen kautta kirjataan myös kaikki asiakasta koskevat tiedot.

Keikkaa pukkaa

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen toteaa, että Pirkanmaan hyvinvointialueella vuokratyövoiman käyttö on laajaa ja henkilöstöä paljon. ”Ongelmia syntyy tilanteessa, jossa sama työntekijä on töissä usean eri työnantajan kautta jopa saman vuorokauden aikana”, Kuosmanen kertoo sähköpostitse.

Tampereen ja Oriveden toiminnan­ohjaus­järjestelmän tunnusten päivittäinen muuttaminen vastaamaan työntekijän kulloistakin asiakas- ja potilastietojärjestelmän tunnusta on Kuosmasen mukaan todettu erittäin hankalaksi. Ilman tunnuksia ja yhteyttä tietojärjestelmiin työntekijä ei kuitenkaan pysty työskentelemään.

Lepoaika ei riitä

Kuosmasen mukaan kyse on myös työntekijöiden jaksamisesta. ”Esiin on tullut tilanteita, joissa eri firmojen kautta keikkailevien työntekijöiden lepoaika ei ole ollut vuorojen välillä riittävä, mikä on näkynyt töissä erilaisina haasteina. Tätä kautta nousee myös kysymys asiakasturvallisuudesta. Yhden työnantajan kautta tehtävässä työssä myös tästä pystytään paremmin huolehtimaan.”

Sote-alan työntekijät tekevät useimmiten keikkaa omasta tahdostaan toisin kuin esimerkiksi kaupan alalla, jossa osa-aikaisuus ei aina ole oma valinta. Taina Niirasen mukaan Pirkanmaallakin hoitajille löytyy töitä niin paljon kuin vain haluaa tehdä. ”Se hankaluus tässä tietysti on, että keikkatyöläinen ei nyt pysty tekemään monessa paikassa töitä ja valitsemaan omaan elämäänsä sopivia vuoroja.”

Niirasen mukaan vielä ei ole tietoa, koska tunnuksia koskeva ongelma saadaan korjattua.