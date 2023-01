Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijä, saitko palkkasi oikein? Vastaa kyselyyn

Hyvinvointialueen vakituisten työntekijöiden palkat maksetaan ensimmäisen kerran perjantaina 13. tammikuuta.

Pirkanmaan hyvinvointialue on kertonut, että palkanmaksun mahdollisia virheitä ja puutteita ollaan valmiudessa korjata päivittäin.

Aamulehti kysyy hyvinvointialueen työntekijöiltä, miten ensimmäinen palkanmaksu onnistui.

Pirkanmaan hyvinvointialueen palkanmaksu joutuu testiin perjantaina 13. tammikuuta, jolloin on vakituisen henkilöstön ensimmäinen palkkapäivä. Verkkopankkiin palkkalaskelma tulee yleensä jo edellisenä päivänä.

Hyvinvointialueen palvelukseen kunnista ja sairaanhoitopiiristä siirtyneitä vakituisia työntekijöitä on noin 16 000. Näin isossa siirtymässä on aina myös virheiden mahdollisuus. Hyvinvointialue on kertonut, että palkanmaksun mahdollisia virheitä ja puutteita ollaan valmiudessa korjata päivittäin.

Määräaikaisten työntekijöiden palkat maksetaan 31. tammikuuta. Heitä on noin 3 000.