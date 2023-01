Vaikka kesään on vielä aikaa, kesätyöt kiinnostavat jo monia – Näin ajatuksistaan kertoo seitsemän nuorta

Kesätöiden hakeminen on edessä myös Jasemin Kiviharjulla, 17, (vas.) ja Liinu Haavistolla, 17. Haavisto kertoi, että kaupassa tai Särkänniemessä työskentely kiinnostaa. Haavisto kertoo kuulleensa, että Särkänniemessä työskentely on mukavaa ja tämä on saanut myös hänet kiinnostumaan kesätöiden hakemista huvipuistosta.