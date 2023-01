Ylöjärven politiikan tietovuotoepäilyissä uusi käänne

Kymmenen kuntapoliitikkoa vaatii selvitystä siitä, kuka tai ketkä ovat vuotaneet kaupunginhallituksen piiristä julkisuuteen luottamuksellisia tietoja.

Osa Ylöjärven kaupunginhallituksen jäsenistä vaatii selvitystä siitä, kuka tai ketkä ovat vuotaneet julkisuuteen kaupunginhallituksen piirissä käsiteltyjä salaisiksi luokiteltuja asioita ja luottamuksellisia keskusteluja.

Ylöjärven kuntapolitiikassa on kuohunut jo runsaan kahden vuoden ajan. Selvitystä vaativien paikallispoliitikkojen mukaan keskinäisen epäluottamuksen juurisyy on johtamisselvityksessä, jonka hankintapäätöksen lainmukaisuudesta on vireillä valituslupa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vetoomuksen allekirjoittaneet poliitikot pitävät mahdollisen vuotajan tai vuotajien toimintaa kaupunginhallituksen työn sabotointina, vahingollisena ja moraalittomana.

Tiedotteen allekirjoittajina on seitsemän kaupunginhallituksen jäsentä ja kolme valtuuston puheenjohtajiston jäsentä eli kokoomuksesta Karita Jäppinen, Peer Haataja, Mika Koivuranta ja Katja Luojus, sdp:stä Jussi-Pekka Ahonen, Jaana Heikkilä, Päivi Stenman ja Leena Mankkinen sekä vihreistä Jenni Kiiskinen ja Timo Toivonen.