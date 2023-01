Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Tiet liukkaita ja lumi pöllyää, Pirkanmaalla sunnuntaina useita onnettomuuksia – Pelastuslaitos: malttia liikenteeseen

Vakavilta loukkaantumisilta on vältytty Pirkanmaalla sunnuntaina, vaikka keli on teillä huono ja onnettomuuksia on sattunut useampi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Kelikamera näyttää Pirkkalan suunnasta rampille tulevan liikenteen ruuhkautuvan Tampereen Lakalaivassa sunnuntaina 8. tammikuuta noin kello 14.30. Lähes samassa paikassa sattui kaksi ulosajoa, Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo,

Aamulehti Tiet ovat liukkaita varsinkin rampeissa ja kiertoliittymissä, Pirkanmaan pelastuslaitos muistuttaa sunnuntaina iltapäivällä. Pirkanmaalla on lumisateen, pakkasen ja tuulen takia sattunut sunnuntain aikana useita onnettomuuksia. Vakavilta henkilövahingoilta on vältytty kello 16:een mennessä, pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Ilpo Kuokkanen kertoo. Kaksi autoa ajoi ulos tieltä lähes samassa kohtaa Kolmostien rampissa Tampereen Lakalaivassa kello 14:n aikaan sunnuntaina. Tilanteet eivät liittyneet toisiinsa. Onnettomuuksista selvittiin peltivaurioilla. Liikenne ruuhkautui Vaasan suunnasta hetkeksi. ”Keli näyttää liukkaalta. Lunta on tullut ja pakkasta on muutama aste. Se tekee rampit ja kiertoliittymät todella liukkaiksi. Osa vähän unohtaa tämän, joten malttia liikenteeseen”, Kuokkanen muistuttaa. Myös Vesilahdella henkilöauton kuljettaja ajoi ulos tieltä sunnuntaina. Kukaan ei loukkaantunut eikä autoon tullut vaurioita. Ikaalisisssa puolestaan Luhalahdentiellä kaksi autoa törmäsi toisiinsa risteyksessä. Autoissa olivat vain kuljettajat ja autoihin tuli peltivaurioita. Fintraffic tieliikennekeskuksen mukaan keli teillä on huono sunnuntain aikana. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen huonosta kelistä teillä sunnuntain ennusteen mukaan tiistaihin asti. Uutinen päivittyy.