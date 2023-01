Ylöjärven kaupunginhallituksen jatkuva kuohunta ei ota laantuakseen. Keskustelu kiihtyi ennen loppiaista, kun paikallislehti kertoi kaupunginhallituksen aikovan pyytää sen jäsenten teletietoja nähtäväksi, jotta mahdollinen tietovuotaja paljastuisi.

Aamulehti

Ylöjärven kaupunginhallituksen työskentely on takkuillut jälleen loppu- ja alkuvuoden aikana. Tuoreimpana käänteenä esiin nousi torstaina 5. tammikuuta paikallislehti Ylöjärven Uutisten uutinen, jossa kerrottiin, että jotkin kaupunginhallituksen jäsenet haluavat selvittää paikallislehdelle mahdollisesti tietoja vuotaneen henkilöllisyyden pyytämällä vapaaehtoisesti jokaiselta sen jäseneltä teletietoja.

Mahdollisten tietojen vuotaminen liittyy paikallislehden aikaisempaan uutisointiin, joka liittyy kaupunginhallituksen marraskuussa salaisena käsittelemään selvityspykälään.

Ylöjärven Uutisten mukaan salaisena käsitelty selvityspykälä liittyi poliisille tehtyyn tutkintapyyntöön, joka kytkeytyy Hämeenlinnan hallinto-oikeuden syyskuussa antamaan päätökseen, jossa se katsoi kaupunginhallituksen ylittäneen toimivaltansa loppuvuodesta 2020 ja alkuvuodesta 2021 toteutetun johtamisselvityksen hankinnassa.

Ylöjärven Uutisten tietojen mukaan tutkintapyynnön jättänyt on pyytänyt poliisia tutkimaan, ovatko kaupunginhallitus tai viranhaltijat syyllistyneet rikoksiin johtamisselvitystä tehtäessä.

Vaikka kaupunginhallitus käsitteli asiaa salaisena pykälänä, Ylöjärven Uutiset uutisoi asiasta laajasti 10. joulukuuta.

Pian tämän uutisoinnin jälkeen, 27. joulukuuta Helsingin Sanomat uutisoi, että kaupunginhallituksen ja paikallislehden välille olisi syntynyt särö, ja lehdelle esitetyn väitteen mukaan kaupunginhallituksessa olisi vaadittu jopa kaupungin yhteydenpidon katkaisemista lehteen.

Väitteiden mukaan kokouksessa olisi noussut esille se, että Ylöjärven Uutisten päätoimittaja Ville Mäkinen ja kustantaja Pirmedian toimitusjohtaja Olli Sirén olisi kutsuttava keskustelemaan lehden linjasta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mauri Heiska (ps.) totesi tällöin Helsingin Sanomille, että kyseessä oli varmaankin yksittäinen nosto, mutta päätöstä, että näin toimittaisiin, ei ole tehty.

Huolestuttavaa puhetta

Samaisessa Helsingin Sanomien artikkelissa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Mika Kotiranta (kok.) harmitteli, että kaupunginhallitukseen on pesiytynyt ”myyrä tai myyriä”, jotka vuotavat keskusteluja julkisuuteen.

Asiantuntijat tyrmäsivät kaupunginhallituksen toimet teletietojen pyytämisestä paikallislehden haastattelussa.

Esimerkiksi Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää sanoi Ylöjärven Uutisille, että teletietojen pyytäminen voi tulla rikosoikeudellisesti arvioitavaksi viestintäsalaisuuden rikkomisena tai tietosuojarikoksena.

Puheenjohtaja myöntää vaikeudet

Ylöjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mauri Heiska myöntää ongelmat kaupunginhallituksen sisällä, mutta kiistää, että kaupunginhallitus olisi tutkimassa jäsentensä teletietoja. Heiska kommentoi tilannetta Aamulehdelle 6. tammikuuta. Ylöjärven kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä.

Aamulehti esitti loppiaisena Heiskalle 18 kysymystä kaupunginhallituksen sekasortoiselta vaikuttavaan tilanteeseen liittyen.

Onko teletietojen pyytämisestä tehty päätös?

”Ei ole, ja eiköhän se ole joku muu taho, joka niitä teletietoja tutkii kuin me kaupunginhallituksessa keskenämme, jos joku taho tai instanssi niitä haluaa selvittää, se on viranomaistyötä.”

Onko teletietojen pyytämisestä keskusteltu?

”Ei ole mitään kokouskeskustelua käyty.”

Onko käyty epävirallista keskustelua?

”Minä en sitä tiedä, mitä keskusteluja ihmiset ovat käyneet keskenään, mutta minä en ole tällaisia keskusteluja käynyt. ”

Missä vaiheessa teille on tullut tietoon, että tällaisia keskusteluja on ollut?

”Tässä nyt tietysti kulkee kaikenlaisia puheita taas tällä hetkellä. En osaa ottaa kantaa tuohon. Niin kuin lehdistä on nähnyt, siellä lukee yhtä sun toista tietoa.”

Mitä ajattelette siitä, että teletietoja lähdettäisiin pyytämään kaupunginhallituksen jäseniltä?

”Se on virkavalta, joka niitä teletietoja tutkii, jos on aihetta tutkia.”

Onko viranomaisten kassa keskusteltu tele- ja puhelutietojen läpikäymisestä?

”Ei minun tietääkseni ainakaan.”

Miksi kaupunginhallituksen sisällä olevaa mahdollista tietovuotajaa halutaan selvittää?

”En tiedä sen paremmin. Niin kauan kun minä olen politiikassa ollut, tietoja on aina mennyt eteenpäin. En tiedä minkä ilon siitä joku saa.”

Mistä se mielestäsi kertoo, että tietoja kerrotaan ulospäin?

”Sitä on vaikea sanoa. Mutta se kertoo siitä, että ei ole tyytynyt aisoihin.”

Kuinka avointa keskustelu on kaupunginhallituksen sisällä?

”Kyllä se on ainakin ollut hyvin avointa.”

Onko jokin muuttunut loppu- ja alkuvuoden aikana?

”Todennäköisesti on.”

Onko kaupunginhallitus tällä hetkellä jakautunut?

”En koe sillä tavalla.”

Mikä johtamisselvityksessä meni niin pieleen, että se on johtanut tilanteeseen, jossa ollaan?

”Kaikki on lehdestä luettavissa, mikä siinä on mennyt pieleen.”

Kuinka kaupunginhallitus etenee nyt tämän teletietoasian kanssa?

”Kaikki vaikeudet on tehty voitettavaksi ja yritämme päästä yhdessä eteenpäin ja keskustella asioista.”

Ylöjärven Uutisten mukaan osa kaupunginhallituksen jäsenistä kokee teletietojen pyytämisen ahdistavaksi ja pelottavaksi. Onko kukaan tuonut teille ilmi, että tilanne olisi tällainen?

”Sitä kannattaa kysyä sellaiselta ihmiseltä, joka on tällaisia puhellut. Kyllä tämä on halvaannuttanut porukkaa.”

Onko kaupunginhallitus tällä hetkellä toimintakykyinen?

”Kyllä minun nähdäkseni.”

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Mikä on keskusteluyhteys, jos tilanne on nyt tämä?

”Henkilökohtaisella tasolla ei ole mitään ongelmia olla hallituksen jäsenien kanssa yhteyksissä.”

Kuinka pitkään kaupunginhallituksessa on ollut haasteita?

”Siitähän se lähti purkautumaan noin kuukausi sitten, kun Ylöjärven Uutiset julkaisi jutun, jossa kerrottiin salaisen asiankäsittelyn sisällöstä. Sen jälkeen turbulenssia on ollut.”

Mikä on arviosi, miltä tilanne näyttää ulospäin esimerkiksi kaupunkilaisten silmiin?

”No ei se varmaankaan kovin hyvältä näytä.”