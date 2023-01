Yritykset panostavat nyt kyberturvaan – Tamperelainen Insta solmi miljoonien arvoisen sopimuksen

Vuosi 2022 näyttäytyi Insta Groupille kasvun vuotena.

Insta Groupin varatoimitusjohtaja Jari Mielonen kertoo, että kyberturvallisuus on maailman tapahtumien myötä noussut keskiöön riskiskenaarioiden näkökulmasta.

Aamulehti

Tamperelainen teollisuusautomaation, kyberturvan ja puolustusteknologian yrityskonserni Insta Group on solminut viisivuotisen kyberturvapalveluiden puitesopimuksen pitkäaikaisen asiakkaansa kanssa.

5,7-17 miljoonan euron arvoinen sopimus sisältää myös kaksi optiovuotta, jotka mahdollistavat 2,3-6,8 miljoonan euron palveluhankinnat.

Yrityksen varatoimitusjohtaja Jari Mielonen kertoo, että kyberalan näkökulmasta kyseessä on merkittävä sopimuskokonaisuus niin sopimuksen pituuden kuin arvonkin näkökulmasta.

Mielonen kertoo sopimuksen olevan yksi pisimmistä, joita Insta on kyberturvallisuusalan puolella tehnyt yrityksen historian aikana.

Ajurina maailmantilanne

Perheyrityksen viime vuoden tilinpäätösvalmistelut ovat vielä käynnissä, eikä Mielonen tässä vaiheessa kommentoi viime vuoden lukuja.

Hän kuitenkin sanoo, että kuten nyt toteutunut puitesopimus kertoo, viime vuosi näyttäytyi kasvun vuotena.

Instan kasvuun ovat vaikuttaneet epävakaa maailmantilanne sekä se, että yritys on valinnut strategian mukaisen kasvun paitsi kyberturvallisuudessa, myös älykkäässä teollisuudessa ja puolustuksessa.

Mielonen sanoo, että kyberturvallisuus on maailman tapahtumien myötä noussut keskiöön riskiskenaarioiden näkökulmasta. Toinen näkökulma, joka korostuu, on turvallinen digitalisaatio sekä maailman globaalistuminen.

”Uhka voi tulla mistä vaan ja iskeä mihin tahansa ja erityisesti nämä koskevat kriittistä infrastruktuuria, teollisuuslaitoksia, sähkönsaantia sekä elintarvikehuoltoa.”

Mielonen lisää, että esimerkiksi palvelunestohyökkäykset tulevat lisääntymään tulevaisuudessa merkittävästi.

”Uskon, että olemme Suomessa hyvin valmistautuneita siten, että näitä voidaan taklata.”

Uusia asiakkaita

Installa on myös kyberturvallisuuspuolella useita pitkiä asiakassuhteita. Samaan aikaan kuitenkin myös uusia virtaa jatkuvasti.

Mielonen arvioi, että tämä johtuu siitä, että Suomessa kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota kyberturvallisuuteen. Hänen mukaansa kyberturvamarkkina on vahvassa kasvussa. Tietoisuus on noussut erityisesti julkishallinnossa sekä suuryrityksissä.

”Tarve on kasvanut tasaisesti ja asiakkaat on heränneet siihen, että kybertoimintaympäristö kannattaa tarkistaa.”

Mielonen sanoo, että asiakkaiden tyypillisesti yleisin kysymys: miten voimme varmistua siitä, että kaikki on kunnossa? Kertoo siitä, että asiakas on valveutunut ja tietoinen siitä, että riski on olemassa.