Vakavista sisäilmaongelmista kärsivän Kurun koulun oppilaat aloittavat kevätlukukauden väistötiloissa eivätkä palaa enää takaisin

Ylöjärven Kurun yhtenäiskoulun vakavat sisäilmaongelmat paljastuivat viime vuonna. Loppiaisen jälkeen oppilaat siirtyvät väistötiloihin.

Koululaiset eivät palaa joululoman jälkeen Kurun yhtenäiskoulun tiloihin. Kaikille koulun oppilaille on löytynyt väistötilat, jotka on kaupungin mukaan laitettu kuntoon joululoman aikana.

Aamulehti

Ylöjärven Kurun yhtenäiskoulun 180 oppilasta aloittavat kevätlukukauden väistötiloissa loppiaisen jälkeen. Yläluokkien oppilaat aloittavat koulutyön Tredun toimipisteessä ja alaluokan oppilaat Parkkuun koulussa.

Oppilaat siirretään väistötiloihin koulurakennuksen vakavien sisäilmaongelmien takia.

Ylöjärven kaupungin vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi kertoo, että väistötiloja on valmisteltu opetuskäyttöön joululoman aikana. Muutoksia tiloihin on tehty koulun toiveiden mukaisesti.

Vielä joulukuun alussa kaupungilla oli tarkoitus aloittaa vanhan koulurakennuksen tiivistyskorjaus. Ajatuksesta on nyt kuitenkin luovuttu.

"Päätös syntyi sen jälkeen, kun selvisi, ettei tiloja saada korjattua toivotussa aikataulussa ja jo olemassa oleviin väistötiloihin siirtyminen on mahdollista nopealla aikataululla”, Nurmi sanoo.

Opetus jatkuu täten väistötiloissa kunnes uusi koulu valmistuu. On mahdollista, että yläluokkien oppilaat siirtyvät toisiin väistötiloihin kevätlukukauden jälkeen. Nurmi kertoo, että kaupunki neuvottelee parhaillaan Tredun kanssa siitä, että oppilaat voisivat jatkaa nykyisissä väistötiloissa kunnes uusi koulu valmistuu.

Uuden koulun rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2024 keväällä, ja se aloittaa toimintansa elokuussa 2025. Uusi koulu ei sijoitu nykyisen paikalle. Nurmi sanoo, että mahdollinen uusi rakennuspaikka sijaitsee nykyisen koulun urheilukentän kohdalla.