Tästä jutusta löydät Pirkanmaan kaikkien terveysasemien puhelinnumerot

Numeroiden löytymisessä on ollut ongelmia Pirkanmaan hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen, joten kokosimme ne yhteen.

Pirkanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa vuodenvaihteessa. Pirkanmaalaisia on ohjeistettu hoitamaan vaivansa edelleen omassa tutussa terveyskeskuksessa. Myös vanhat puhelinnumerot toimivat, koska niissä on soitonsiirto uusiin numeroihin huhtikuun 2023 loppuun asti. Ongelmia on kuitenkin ollut numeroiden löytämisessä, sillä harva on tallettanut ne puhelimeensa ja kunnat ovat jo ehtineet poistaa tiedot omilta sivuiltaan.

Kokosimme siksi kaikkien Pirkanmaan terveyskeskusten puhelinnumerot tähän juttuun. Puhelinpalvelut ovat käytössä terveysasemien ollessa auki. Tarkemmat tiedot ja toimintaohjeet löytyvät hyvinvointialueen Pirha.fi-verkkosivuilta.

Akaan hyvinvointikeskus

Osoite: Torkontie 2, 37800 Akaa

Kiireellinen hoito: 040 335 2704

Puhelinpalvelu: 040 335 2702

Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskus

Osoite: Härkikuja 10, 39100 Hämeenkyrö

Kiireellinen ajanvaraus: 035 652 3536

Kiireetön ajanvaraus: 035 652 3500

Ikaalisten terveysasema

Osoite: Vanha Tampereentie 21, 39500 Ikaalinen

Ajanvaraus: 033 115 9510

Juupajoen terveysasema

Osoite: Koskitie 50, 35500 Korkeakoski

Ajanvaraus: 032 543 320

Kangasalan terveysasemat

Keskusterveysasema: Herttualantie 28, 36200 Kangasala

Terveyskeskuspäivystys: 033 845 025

Oma-Asemat: keskusta 033 845 032, etelä 033 845 034, Suorama 033 845 033, Ruutana 035 655 4011, Sahalahti 033 845 036, Vatiala 035 655 4938 ja 033 845 035

Kihniön terveyskeskus

Osoite: Kivinevantie 11–13, 39820 Kihniö

Ajanvaraus: 034 433 400

Kuhmoisten terveysasema

Osoite: Orivedentie 3, 17800 Kuhmoinen

Keskus: 020 638 3251

Kiirevastaanotto: 020 638 3251

Lempäälän terveysasema

Osoite: Himminpolku 6, 37500 Lempäälä

Palvelunumerot: länsi 033 845 017, itä 033 845 016, Kulju 033 845 018

Mänttä-Vilppulan terveysasema

Osoite: Pakkaajankatu 18, 35800 Mänttä

Ajanvaraus: 032 543 320

Nokian terveyskeskus

Osoite: Vihnuskatu 3, 37150 Nokia

Hoidon tarpeen arviointi: 033 845 018

Oriveden terveyskeskus

Osoite: Sairaalantie 6, 35100 Orivesi

Puhelinnumero: 033 845 170

Parkanon terveyskeskus

Osoite: Parkanontie 48, 39700 Parkano

Ajanvaraus: 034 433 400

Pirkkalan terveyskeskus

Osoite: Lentoasemantie 60, 33960 Pirkkala

Päivystys: 033 845 013

Ajanvaraus ja neuvonta: 033 845 020

Punkalaitumen terveysasema

Osoite: Lauttakyläntie 11, 31900 Punkalaidun

Ajanvaraus: 033 845 030

Pälkäneen terveyskeskus

Osoite: Keskustie 3, 36600 Pälkäne

Pälkäneen Oma-Asema: 035 655 4018

Terveyskeskuspäivystys: 033 845 025

Ruoveden terveyskeskus

Osoite: Ruovedentie 56, 34600 Ruovesi

Kiireetön vastaanotto: 033 341 1400

Kiirevastaanotto: 033 341 1200

Sastamalan terveysasemat

Pääterveysasema: Itsenäisyydentie 2 C, 38200 Sastamala

Mouhijärven terveysasema: Tohtorinpolku 4, 38460 Sastamala

Ajanvaraus: 033 845 030

Tampereen terveysasemat

Hatanpään terveysasema 040 8063649

Hervannan terveysasema 033 845 128

Kaukajärven terveysasema 033 845 125

Kämmenniemen terveysasema 033 845 171

Lielahden terveysasema 033 845 147

Linnainmaan terveysasema 033 845 123

Tammelakeskuksen terveysasema 033 845 155

Tipotien terveysasema 033 845 139

Mehiläinen Hervanta 040 6710004

Mehiläinen Keskusta 040 5714222

Mehiläinen Tesoma 040 6634499

Urjala

Katso Akaan hyvinvointikeskuksen tiedot.

Valkeakosken terveyskeskus

Osoite: Särpimäenkatu 27, 37600 Valkeakoski

Ajanvaraus: 033 845 015

Vesilahden terveysasema

Osoite: Anttilantie 2, 37470 Vesilahti

Ajanvaraus: 033 845 022

Virtain terveyskeskus

Osoite: Sairaalantie 1, 34800 Virrat

Kiireellinen ajanvaraus: 034 853 600

Kiireetön ajanvaraus: 034 853 200

Ylöjärven terveysasemat

Pääterveysasema: Mikkolantie 10, 33470 Ylöjärvi

Kiirepäivystys: 033 845 272

Kurun terveysasema: 033 845 271