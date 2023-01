Tyhjä vuokra-asunto voi muuttua vain tunneissa uudeksi kodiksi ukrainalaisille – Näin tulijat otetaan vastaan pirkanmaalaisessa kunnassa

Akaan kaupungin vapaita asuntoja ukrainalaisille on enää vain vähän tarjolla, eikä lapsiperheitä pystytä tällä hetkellä ottamaan lainkaan. Vierailimme Viialassa katsomassa, miten vapaaehtoiset kalustivat uusia asuntoja ukrainalaisia tulijoita varten.

Aamulehti, Akaa

Akaan Viialassa asuva ukrainalainen Kateryna Ištšenko saa asuntoonsa sohvan. Pakettiautolla pihaan kaartanut apujoukko nostaa sitä tavaratilasta ja kantaa toiseen kerrokseen.

Sohvan siirtäminen tuli ukrainalaisten asioita hoitavalle Saija Roiniselle nopealla aikataululla, kuten moni muukin asia hänen työssään. Roininen alkoi työskennellä kaupungin Ukraina-asioiden yhteyshenkilönä melko pian Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Akaassa ei ole vastaanottokeskusta, vaan kaupunki vuokraa sotaa paenneille tarpeen mukaan tyhjiä vuokra-asuntoja Akaan Vuokra-asunnot oy:ltä. Kaikki ukrainalaisia majoittavat vuokratalot sijaitsevat Viialan taajamassa. ”Aika vähän tähän työhön pystyy tekemään suunnitelmallisuutta”, Roininen sanoo. ”Kyllähän tämä työ koostuu ihmisten elämästä, elämäntilanteista ja perhetilanteista: kuka menee ja kuka tulee.”

Koska sota Ukrainassa on yhä käynnissä, ihmisiä voi saapua Akaaseen tai lähteä sieltä äkisti. Milloin vanha nainen kokee koti-ikävää ja palaa sodasta huolimatta kotimaahansa, milloin jonkun sukulainen yhtäkkiä ilmestyy rautatieasemalle majapaikkaa vailla.

Akaan kaupungin sivistystoimen assistentti Saija Roininen järjesteli tyhjentyneiden asuntojen kalustusta ja siivousta Viialassa tiistaina 3. tammikuuta. Yksi tyhjä asunto oli kuvassa näkyvässä A-rapussa.

Dzintra Dundure-Kangasniemi (keskellä) ottaa tyynyt vastaan Nina Salolta. Vasemmalla Päivi Peltoniemi.

Kateryna Ištšenkon asuntoon saatiin sohva hetken haeskelun jälkeen. Sopiva sohva löytyi vapaaehtoisena työskentelevän Ulla Ohtolan olohuoneesta.

Lapsille joudutaan sanomaan ei

Kateryna Ištšenkon naapuriasunto tyhjeni myös, ja asunto kalustettiin remontin jälkeen nuorelle ukrainalaiselle, joka muutti pienempään asuntoon. Hän pääsi muuttamaan asuntoon heti seuraavana päivänä saatuaan sinne sähköt. Tilanne on harvinainen, sillä tulijoita olisi asuntoihin enemmän kuin on tilaa. Tähän saakka asunnoissa on asunut noin sata ukrainalaista. ”Melkein tuplan verran on kysytty paikkoja”, Saija Roininen sanoo.

Akaassa asuu tällä hetkellä 74 ukrainalaista, joista 65 kaupungin vuokra-asunnoissa. Akaasta oli tammikuun alkuun mennessä lähtenyt Roinisen tietojen mukaan 23 ukrainalaista. Heistä 14 on palannut takaisin Ukrainaan, yksi perhe on vaihtanut maata, yksi sai töitä muualta Suomesta ja pari on muuttanut Tampereelle, osa työn perässä.

Lapsiperheitä ei tällä hetkellä voida ottaa, koska Akaan päiväkoti- ja koulupaikat täyttyivät nopeasti syksyllä. Lapsia on tällä hetkellä Roinisen tietojen mukaan 33. He käyvät Akaassa koulun valmistavia luokkia, päiväkotia ja esikoulua.

Ukrainalaiset eivät maksa asunnoista vuokraa, vaan Akaan kaupunki maksaa vuokran, sähkön, veden, vakuutuksen ja ohjauksen. Akaa kuuluu Hämeenlinnan SPR:n vastaanottokeskuksen alaisuuteen. Se maksaa kaupungille kymmenen euroa korvausta niiltä päiviltä, kun henkilö on Suomessa.

Kateryna Ištsenko auttoi sijoittamaan sohvan paikalleen olohuoneeseen.

Päivi Peltoniemi (vas.), Ulla Ohtola, Kateryna Ištšenko ja Dzintra Dundure-Kangasniemi kantoivat sohvan divaaniosan sisään.

Sohvan divaaniosassa on säilytyslaatikko, joka piti kantamisen ajaksi solmia kiinni narulla.

Muuttoja lyhyelläkin varoitusajalla

Kun Ištšenkon sohva on saatu paikoilleen, vapaaehtoisista koostuva partio tarttuu viereisessä asunnossa siivousvälineisiin varmistaakseen, että tyhjentynyt asunto on valmis uudelle muuttajalle.

Vessan siivoukseen ryhtynyt Päivi Peltoniemi asettaa puhelimensa kylpyhuoneen tasolle, jotta näkisi työskennellä asunnossa, jossa eivät vielä toimi sähköt. Yleensä vapaaehtoisjoukko tekee asunnossa ensimmäiseksi niin sanotut hinkkaushommat, eli kuuraa mahdollisen lian pois. ”Olen yleensä ottanut vessan: pessyt seinät, peilin, lavuaarin ja pöntön ja lopuksi ottanut lattian”, Peltoniemi kuvailee. Tällä kertaa asunto on hyvin siisti. ”Yleensä näissä on ihan kunnolla kuurattavaa.”

Siivouksen jälkeen asuntoon asennetaan lamput, ripustetaan verhot ja tuodaan kalusteet. Roinisen mukaan kalustevarastossa on lahjoituksina saatuja huonekaluja noin 3–5 asuntoon. Tarvittaessa kymmenen hengen asutusryhmä voi kalustaa asunnon käyttökuntoon muutamassa tunnissa.

Sen jälkeen paikasta voi tulla sinne saapuneelle ukrainalaiselle koti. Naapuritaloissa on vapaana myös kaksi tyhjää asuntoa.

Kateryna Ištšenkon naapurissa oleva tyhjä asunto oli siisti jo ennen siivoajien saapumista. Saija Roininen esitteli paikkoja päivänvalolla, kun sähköjä ei vielä tiistaina 3. tammikuuta ollut.

Saija Roininen (oik.) kantoi lahjoituksena saatua näyttöä, jota voi käyttää esimerkiksi televisiona. Kateryna Ištšenko asetteli sohvaa paikalleen seinän viereen.