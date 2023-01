Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 4 miljoonan euron loppulaskun kattamisesta oikaisuvaatimus – päätösesityksen mukaan vaatimus hylätään

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii aluehallituksen päätöksen kumoamista ja asian uudelleen käsittelemistä. Aluehallitus käsittelee asiaa maanantaina 9. tammikuuta.

Aamulehti

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alijäämän kattamista koskevasta päätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijä on aluehallituksen jäsen Pekka Järvinen (sd.), joka vaatii aluehallituksen päätöksen kumoamista ja asian uudelleen käsittelemistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue antoi 28. joulukuuta suostumuksensa sille, että toimintansa lopettava sairaanhoitopiiri voi kattaa taseeseensa kertyneen lähes 4 miljoonan euron alijäämän tytäryhtiöidensä lisäosingoilla. Päätös ei ollut yksimielinen, ja sitä edelsi kova vääntö.

Mitä? Tästä on kyse Joulukuun viime päivinä syntyi kiistaa siitä, kenen kuuluu maksaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin taseeseen kertynyt 3,8 miljoonan euron alijäämä. Loppulasku lankesi maksettavaksi vuodenvaihteessa, kun Pirkanmaan hyvinvointialue otti vastuun pirkanmaalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista ja sairaanhoitopiiri lopetti toimintansa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti 27. joulukuuta, että puuttuvia miljoonia ei peritä sen omistajilta eli Pirkanmaan kunnilta. Pirkanmaan hyvinvointialue antoi 28. joulukuuta suostumuksensa sille, että sairaanhoitopiiri voi kattaa alijäämäänsä tytäryhtiöidensä Sydänsairaalan ja Coxan lisäosingoilla. Päätös ei kuitenkaan ollut yksimielinen. Hyvinvointialuejohtaja Marina Erholan alkuperäinen esitys oli, että suostumusta ei anneta, koska se ei ole hyvinvointialueen talouden edun mukaista. Aluehallituksen varapuheenjohtaja Hanna Laine (sd.) jätti kokouksessa muutosesityksen, jonka mukaan suostumus alijäämän kattamiseksi lisäosingoilla annetaan. Muutosesitys voitti äänestyksen äänin 7–4. Käytännössä loppulasku jäi siis vuodenvaihteessa toimintansa aloittaneen hyvinvointialueen maksettavaksi.

Todettiin esteelliseksi

Aluehallituksen jäsenten esteellisyydet käsiteltiin ennen asian käsittelyä. Tampereen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) sekä ensimmäinen varapuheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, samoin sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajana aiemmin toiminut Leena Kostiainen (kok.). Esteellisiksi ilmoittautuivat myös Ylöjärven kaupunginhallituksessa vaikuttava Erja Pelkonen (ps.) ja Sastamalan kaupunginhallituksen jäsen Miko Bergbom (ps.). Aluehallitus totesi esteelliseksi myös oikaisuvaatimuksen tekijän, Pekka Järvisen, joka niin ikään poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijä Pekka Järvinen on esittänyt, että hänen oma jääviytensä tulisi käsitellä uudelleen. Hän ei kuitenkaan ole esittänyt vaatimuksensa tueksi seikkoja, joiden vuoksi asiaa tulisi tarkastella toisin. Järvinen toimii hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenenä ja Valkeakosken kaupunginhallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Hän oli myös toimintansa päättäneen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallintolain mukaan henkilö on esteellinen, jos hän on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä sellaisessa yhteisössä, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Aluehallitus katsoi, että oikaisuvaatimuksen tekijä on edellä mainitun yhteisöjäävin perusteella esteellinen käsittelemään asiaa.

Uudelleenarviointia

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan myös kolmen muun aluehallituksen jäsenen jääviyden uudelleenarviointia. He ovat Johanna Loukaskorpi (sd.), joka toimii Tampereen kaupungin apulaispormestarina sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana sekä lautakunnan varapuheenjohtaja, aluehallituksen puheenjohtaja Kari-Matti Hiltunen (kok.) ja lautakunnan jäsen Perttu Jussila (vihr.). He osallistuivat päätöksentekoon sairaanhoitopiirin alijäämää koskevassa asiassa.

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että eduskunnan oikeusasiavaltuutetulta pyydetään kirjallinen lausunto luottamushenkilöiden oikeudesta toteuttaa kansalaisten heille myöntämän luottamustehtävän hoitamista.

Aluehallitus käsittelee asiaa 9. tammikuuta. Päätösesityksen mukaan oikaisuvaatimus hylätään. Perusteluissa todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt väitteidensä tueksi seikkoja, joiden puolesta asiaa tulisi tarkastella toisin. Aluehallituksen mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksenteossa on noudatettu varovaisuusperiaatetta ja esteellisyyssäännöksiä. Edelleen todetaan, että aluehallituksella ei ole velvollisuutta saattaa asiaa eduskunnan oikeusasiavaltuutetun tarkasteltavaksi.