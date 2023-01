Inna Tsymbal tuli tyttärensä ja äitinsä kanssa Suomeen kymmenen kuukautta sitten. Tampereen vastaanottokeskuksesta tie vei Akaan Viialaan, jossa Tsymbal asuu yhä. Hänen äitinsä on kuitenkin yksi monista Ukrainaan palanneista. 4-vuotias Milana itki raskaalla bussimatkalla Ukrainasta Suomeen, mutta nyt hänellä on uusia ystäviä suomalaisessa päiväkodissa.

Yksi 4-vuotiaan Milana-tytön Suomessa saamista leluista on vaaleanpunainen nukkekoti. Uudessa kodissa Akaan Viialassa on myös Ukrainan lippu muistuttamassa Inna ja Milana Tsymbalin kotimaasta.

Aamulehti, Akaa

30-vuotiaan Inna Tsymbalin ja 4-vuotiaan Milanan uusi koti sijaitsee Akaan Viialassa. Siinä on avokeittiöllisen olohuoneen lisäksi erillinen makuuhuone. Ikkunat avautuvat lumiselle pihalle. Suomen talvea Tsymbal kuvaa ”talven satumaaksi”.

Inna Tsymbal saapui Ukrainasta Suomeen 7. maaliskuuta 2022 tyttärensä ja äitinsä sekä 42 muun ukrainalaisen kanssa. Aamulehti on seurannut pirkanmaalaisbussin matkassa tulleiden ukrainalaisten elämää.

Tsymbal on Suomeen tulonsa jälkeen opiskellut suomen kieltä. Hän puhuu jonkin verran suomea, hieman enemmän englantia, ja loput haastattelusta tulkataan Google-kääntäjän avulla.

Kuka? Inna Tsymbal 30-vuotias ukrainalainen. Työskenteli kotimaassaan Ukrainassa juristina. Kotoisin Tšerkasysta Ukrainan keskiosista. Asuu 4-vuotiaan tyttärensä Milanan kanssa. Eronnut miehestään, mutta on hyvissä väleissä miehen perheen kanssa.

Tärkeä koti Viialassa

Aluksi Inna Tsymbal majoittui tyttärensä ja äitinsä kanssa Tampereelle Kaupin vastaanottokeskukseen. Tsymbal muistaa saapumisen Suomeen vieläkin niin hyvin, että kyyneleet kihoavat silmiin.

”Itkin paljon”, hän sanoo. ”Se oli hyvin vaikea päivä. Olimme bussissa, emmekä tienneet, missä voimme nukkua.”

Inna Tsymbal pitää suomalaisesta talvesta lumen vuoksi. Hän ja Milana ovat jo päässeet Suomessa pulkkamäkeen.

Matka oli vaikea myös siksi, että huoli Ukrainaan jääneistä sukulaisista oli kova. ”Suomessa muistan, että aika kului, ja pelkäsin, mitä meille tapahtuisi.”

Tsymbal muutti vastaanottokeskuksesta äitinsä ja pienen tyttärensä kanssa Viialaan huhtikuussa 2022. Akaan kaupunki tarjosi ukrainalaisille tyhjiä vuokra-asuntojaan. Tsymbal sanoo, että yksi syy elämän parantumiseen oli se, että nyt heillä on koti. ”Koska tutustuimme ukrainalaisiin, jotka myös tulivat tänne, ensimmäisten kuukausien stressi alkoi helpottaa. Ajoittain masennus löytää minut jopa nyt, kun olen jatkuvasti huolissani sukulaisistani ja koko Ukrainasta. Asia, joka saa minut tyytyväiseksi, on se, että lapsi käy päiväkotia. Me saimme molemmat ystäviä täällä.”

Tsymbal kertoo olevansa hyvin kiitollinen Suomessa saamastaan avusta ja tuesta.

Parasta uudessa kodissa on se, että Milana saa oman huoneen. Tsymbal itse nukkuu olohuoneessa.

Osa vastaanottokeskukseen tulleista ukrainalaisista jäi Tampereen vastaanottokeskukseen, koska siellä oli sodan alkuvaiheessa helposti tietoa saatavilla ukrainalaisten tilanteesta Suomessa. Tampereella oli ripeästi myös ukrainalaisille tarjottavia palveluita, muun muassa mahdollisuus päiväkotiin ja kouluun.

Monia, muun muassa Inna Tsymbalia, kuitenkin houkutti ajatus omasta kodista vastaanottokeskuksen sijaan, ja palvelutkin järjestyivät vähitellen. Milana aloitti päiväkodissa Akaassa syksyllä.

Isoäiti palasi Ukrainaan

Syyskuussa Inna Tsymbal matkusti kuukaudeksi takaisin Ukrainan Tšerkasyyn äitinsä ja Milanan kanssa. Hänen äitinsä jäi sillä matkalla Ukrainaan, eikä enää palannut Suomeen. Inna Tsymbal ja Milana palasivat lokakuun alussa takaisin Viialaan ja muuttivat nykyiseen, aiempaa pienempään asuntoon kaksin.

Pian paluun jälkeen saapui viesti Ukrainaan jääneiltä sukulaisilta: Ukrainaan hyökätään jälleen. Hyökkäysten jälkeen Ukrainassa alkoi uusi arki, johon kuuluvat laajat sähkökatkot.

4-vuotiaalle Milanalle pitkä bussimatka Ukrainan rajalta Suomeen oli raskas kokemus, eikä itkulta vältytty matkan aikana. Kymmenen kuukautta saapumisen jälkeen hänellä on uusia kavereita viialalaisessa päiväkodissa.

Tsymbalin mukaan Tšerkasyssa on nyt tilanne, jossa sähköä on kahden tunnin ajan ennen kuin se katkeaa neljäksi tunniksi. Sitten sähköä on taas kaksi tuntia ennen uutta neljän tunnin katkoa. Sähkökatkojen aikana ei ole valoa, lämpöä, vettä eikä verkkoyhteyksiä. Kiovassa tilanne on Tsymbalin tietojen mukaan vielä heikompi. Tsymbal pitää yhteyttä perheeseensä päivittäin, jos se on sähkökatkoilta mahdollista.

Hän ei vielä tiedä, mitä aikoo tulevaisuudessa tehdä tai mitä vuosi 2023 tuo tullessaan. Nyt Tsymbal keskittyy kielen opiskeluun ja ehkä aloittaa työt, jos löytää työpaikan. Tällä hetkellä hänellä ei ole aikeita palata Ukrainaan, koska sota on yhä käynnissä ja sähköstä on pulaa.