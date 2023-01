Yksi mies on jarruttanut kerrostalokorttelin rakentamista jo yli vuoden Ylöjärvellä – tehtailee valituksia kaupungin päätöksistä

Rakennusliike Peabin kahden kerrostalon rakennushanke voi viivästyä jopa kahdella vuodella. Syynä on kuntien päätöksistä valituksia tehtailevan miehen kunnallisvalitus.

Tälle tontille Peabin on tarkoitus rakentaa kerrostalokortteli Ylöjärvellä. Kuruntien ja Loilantien välissä sijaitsevaa tonttia koristaa ainoastaan mainos rakennettavasta kohteesta.

Kahden kerrostalon muodostaman kerrostalokorttelin rakentaminen on viivästynyt Ylöjärvellä yli vuoden ajan. Viivästymisen taustalla on loppuvuodesta 2021 tehty kunnallisvalitus, joka koskee Ylöjärven kaupungin ja rakennusyhtiö Peabin välistä tonttikauppaa.

Kunnallisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen jätti marraskuussa 2021 kommandiittiyhtiö LKV Rotikanta ky ja sen vastuunalainen yhtiömies Börje Juhani Heikkilä.

Hallinto-oikeus katsoi lokakuussa 2022 antamassaan päätöksessä, ettei se tutki valitusta. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä, ettei yrityksellä ole toimintaa Ylöjärvellä, eikä täten valitusoikeutta.

LKV Rotikanta ky on hakenut päätökselle valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Ylöjärven Uutiset kertoi asiasta ensimmäisenä 28. joulukuuta.

Kyseinen kunnallisvalitus ei ole ainoa laatuaan, sillä Heikkilä on tehnyt useita valituksia Ylöjärven lisäksi myös muiden kuntien päätöksistä.

Aamulehti ei yrityksistä huolimatta löytänyt Heikkilän yhteystietoja. Edellisen kerran Aamulehti on tavoittanut Heikkilän vuonna 2017.

Kerrostalokortteli myöhästyy merkittävästi

Kunnallisvalituksen takia jo vuoden viivästynyt kahden kerrostalon kokonaisuus rakentuu tulevaisuudessa Ylöjärven keskustan alueelle.

Nyt Kuruntien ja Loilantien välissä sijaitsevaa tonttia koristaa ainoastaan mainos rakennettavasta kohteesta, eikä tilalle ole nopeasti muuta tulossa.

Peab oy:n yksikönjohtaja Kalle Kulmala kertoo, että kun hallinto-oikeuden päätös tuli, tunnelma oli hyvä, mutta se lässähti nopeasti, kun LKV Rotikanta ky haki hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

”Tässä vaiheessa emme osaa lainkaan arvioida, koska rakentaminen voi mahdollisesti alkaa. Mutta toivottavasti mahdollisimman pian, sillä hanke on jo viivästynyt vuodella ja voi viivästyä vielä toisella.”, Kulmala sanoo.

Kulmala kokee, että tulevat asukkaat ja rakennusyhtiö ovat joutuneet asiassa sijaiskärsijäksi.

”Suomi on hieno paikka, kun ihmisillä on oikeus kertoa mielipiteensä ja puuttua epäkohtiin. Harmillista kuitenkin on, että järjestelmää voidaan käyttää myös väärin.”

Kulmala kertoo, että rakennustyöt ovat valmiina alkamaan käytännössä heti. Tämä olisi hänen mukaansa myös ihannetavoite, sillä kahden taloyhtiön asuntoja on kyselty ahkerasti jo pidemmän aikaa.

Myös muita valituksia

Tälläkin hetkellä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on käsiteltävän viisi kunnallisvalitusta, jotka LKV Rotikanta ky on tehnyt Ylöjärven kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston päätöksistä.

Valituksia on jätetty esimerkiksi yritystontin myyntiä ja yritystontin varausaikasopimuksen jatkoaika-anomusta koskevista päätöksistä.

Yksi valituksista koskee Siltatien asuinalueen pohjoisen alueen asemakaavaa.

Ylöjärven kaupungin hallintojohtaja Antti Pieviläinen sanoo, että valituksen myötä kaavan tuleminen lainvoimaiseksi viivästyy.

”Tämä on yksi esimerkki siitä, millaisia muutoksenhakuprosessit ovat. Tällaiset menettelyt kuitenkin sisältyvät meillä lainsäädäntöön ja sen mukaisesti etenemme”, Pieviläinen sanoo.

Pieviläinen sanoo, että vaikka yksittäinen henkilö tekee useita valituksia, ne käsitellään normaaliprosessin mukaisesti. Pieviläinen lisää, että vaikka valitusten takia jotkin projektit jäävät junnaamaan paikoilleen, kaupungissa ei seistä tumput suorina odottamassa.

”Hankkeita ja toteutuksia on meneillään monella rintamalla, että kyllä tässä tekemistä ja työtä riittää. Eli kokonaiskuvassa tällä ei sinänsä ole dramaattista vaikutusta, vaikka henkilö on päätynyt valituksia tekemään”