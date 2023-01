Marina Erholan mukaan hyvinvointialueen aloitus sujui kokonaisuutena hyvin, vaikka murheitakin on – Nyt urakoidaan, että mahdollisimman moni saisi ensimmäisen palkkansa oikein

Puhelinpalveluissa on ollut ruuhkaa ja asiakkailla vaikeuksia löytää oikeita yhteystietoja. Henkilöstö taas tuskailee tietotekniikan kanssa. Ict-tukeen on edelleen yli tuhat palvelupyyntöä, mutta tilanteen uskotaan pian helpottavan.

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola muistuttaa, että kyse on mittavasta muutoksesta. ”Konserniyhtiöt mukaan lukien puhutaan 21 400 ihmisen tehtävien siirrosta. Ymmärrän toki, että jokainen virhe tai puute tuntuu yksittäisestä ihmisestä hankalalta. Me kuitenkin katsomme ja arvioimme hyvinvointialueen kokonaisuutta.”

Aamulehti

Pirkanmaan hyvinvointialueen alkutaival on sujunut käsikirjoituksen mukaan. ”Isossa kuvassa kaikki on mennyt hyvin. Ei ole esiintynyt mitään merkittäviä tai laajoja häiriöitä, jotka olisivat vaikeuttaneet perustehtäväämme, eli sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalveluiden tuottamista. Asiakkaat ovat päässeet varsin hyvin palveluiden piiriin”, hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola toteaa.

Pirkanmaalaisilta tullut palaute on Erholan mukaan liittynyt pääosin sähköisiin yhteydenottokanaviin, kuten verkkosivuihin ja puhelinpalveluihin, sekä yhteystietojen löytymiseen. ”Niissä on ollut pulmia, vaikka olemme koko ajan viestineet, että yhteystiedot ja asiointipaikat ovat pääosin ne entiset.”

Hyvinvointialueen Pirha.fi-verkkosivuja on moitittu vaikeaselkoisiksi ja keskeneräisiksi. ”Sivut eivät ole vielä valmiit. Joitakin olennaisia tietoja sieltä edelleen puuttuu, ja niitä täydennetään koko ajan. Kunnat ovat poistaneet omat tietonsa eikä vanhoja yhteystietoja pääse enää katsomaan, vaikka niistä olisi voinut olla hyötyä tässä muutostilanteessa”, viestintäjohtaja Elina Kinnunen toteaa.

Hyvinvointialueen alkupäivinä osa yhteydenottokanavista on ruuhkautunut. Tiistaina 3. tammikuuta terveyspalveluiden neuvontaan soitti 563 ihmistä, joiden keskimääräinen odotusaika oli noin 30 minuuttia. Päivystysapunumeroon jonotusaika oli noin 15 minuuttia, tosin ruuhkahuipun aikaan kello 18–20 pidempi. Yleistä neuvontaa tarjoava sote-luuri ruuhkautui maanantaina, mutta tiistaina odotusaika oli enää noin kaksi minuuttia.

Myös puhelinpalveluiden takaisinsoittojärjestelmässä oli tiistaina vikaa. ”Yhden järjestelmän kapasiteetti ei riittänyt. Sitä lisättiin nopeasti ja ongelma on nyt korjattu, mutta kertyneen jonon purku kestää aikansa”, tukipalvelujohtaja Pekka Erola kertoo.

Ict-sumaa puretaan

Isoimmat ongelmat ovat liittyneet henkilöstön käyttämiin tietojärjestelmiin ja sisäisiin palveluihin. ”Ict-järjestelmiin liittyviä häiriöitä on ollut, ja käyttötuki ruuhkautui pahemmin kuin osasimme odottaakaan”, Erhola myöntää.

Esimerkiksi Kuhmoisten ict-järjestelmät jäivät Jämsään, joka siirtyi osaksi Keski-Suomea. Kuhmoinen taas liitettiin Pirkanmaan potilastietojärjestelmään. ”Itse tietojärjestelmien siirto onnistui hyvin, mutta yhteydenotoissa niin sanotun etätyöpöydän takaa on ollut hankaluuksia. Viat on nyt saatu korjattua, myös etätyöpöydän lisenssien määrää on lisätty”, tukipalvelujohtaja Erola sanoo.

Erolan mukaan hyvinvointialueen ict-kuvio on valtavan iso ja monimutkainen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. ”Käytössä oleva teknologia on siirtynyt 23 eri kunnasta ja sairaanhoitopiiristä. Siihen suhteutettuna on mennyt oikein hyvin. Esimerkiksi potilas- ja asiakastietojärjestelmät ovat toimineet eikä niissä ole havaittu kuin pieniä murheita.”

Työntekijöillä on ollut käyttäjätunnuksiin sekä intranetin ja sähköpostin käyttöön liittyviä pulmia. Erolan mukaan tällä hetkellä jonossa on edelleen runsas tuhat palvelupyyntöä, mutta jonon kasvu on loiventunut. ”Käyttäjätunnukset on saatu toimitettua lähes kaikille työntekijöille, mutta jotta ne saisi käyttöön, järjestelmään pitää myös kirjautua. Apuna on lisähenkilöstöä ja nyt myös sähköinen kanava. Odotamme ruuhkan helpottavan tämän viikon aikana.”

Ongelmia ratkotaan

Erholan mukaan esiin tulevia ongelmia ratkotaan koko ajan mahdollisimman nopeasti. Työlistalla on useita selvitettäviä asioita, kuten Tampereen potilastietojärjestelmän Pegasoksen viestien toimivuus ja Kelan välitystilien ongelmat. Välitystilillä henkilön rahaliikennettä hoitaa sosiaalitoimen työntekijä. Myös Pirha.fi-sivustolla toimiva neuvontakanava chatbot on toistaiseksi pois käytöstä teknisen vian vuoksi.

”Valmistaudumme kuluvalla viikolla myös ensimmäiseen palkka-ajoon. Ensimmäinen palkkapäivä on perjantaina 13. tammikuuta. Hyvin paljon tehdään edelleen työtä iltoja ja viikonloppua myöden, että saataisiin mahdollisimman monelle oikea palkka.”

Pomo on jokaisella

Aamulehden saamien yhteydenottojen mukaan hyvinvointialueelle siirtyneille työntekijöille olisi jaettu uusia tehtäviä ja tehtävänimikkeitä ilman, että paikat ovat olleet haettavana. Sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasen mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

”Ainakin soten tehtäväalueella kaikki paikat ovat olleet sisäisessä ilmoittautumisessa, vain muutama meni ulkoiseen hakuun. Jos sisäisessä haussa valittu henkilö onkin saanut jonkin toisen paikan, muista hakijoista on voitu katsoa joku uusi tilalle.”

Työntekijöiden mukaan vaikuttaa myös siltä, ettei kaikilla hyvinvointialueella työskentelevillä ole vielä esihenkilöä. Kuosmanen myöntää, että muutosvaiheessa tämä voi olla epäselvää. Kuntien ja sairaanhoitopiirin vanhat esihenkilöt eivät ehkä ole hakeutuneet tai sijoittuneet esihenkilöiksi uudessa organisaatiossa. ”Lisäksi on alueita, joilta puuttuu esihenkilöitä. Kunnat eivät ole saaneet rekrytoitua ihmisiä tehtäviin, vaikka paikkoja on ollut auki.”

Myös henkilötietojen siirrossa on Kuosmasen mukaan havaittu epäselvyyksiä, joten tietojärjestelmästä omaa esihenkilöä ei välttämättä löydy. ”Jos lähiesihenkilöistä on vajausta, niin päälliköt toimivat lähiesihenkilöinä. Kyllä jokaisella on esihenkilö. Nyt aluksi se voi tarkoittaa, että yhdellä esihenkilöllä on satakin suoraa alaista, mutta nämä asiat ratkaistaan alkuvuoden aikana.”

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola muistuttaa, että kyse on varsin mittavasta muutoksesta. ”Konserniyhtiöt mukaan lukien puhutaan 21 400 ihmisen tehtävien siirrosta. Ymmärrän toki, että jokainen virhe tai puute tuntuu yksittäisestä ihmisestä hankalalta ja jokaisella on oikeus sanoa mielipiteensä. Me kuitenkin katsomme ja arvioimme hyvinvointialueen kokonaisuutta.”