Puheluryntäys tukki terveyskeskusten takaisinsoittopalvelun

Järjestelmä on saatu nyt pelaamaan, mutta yhä edelleen takaisinsoittopyyntöjä on jonossa.

Aamulehti uutisoi kesällä Tampereen terveyskeskusten puhelinpalveluiden ruuhkista. Vastaava sairaanhoitaja Anu Mäkelä kertoi tuolloin, että Tampereen Tammelakeskuksen puhelinpalveluissa on kiire joka päivä.

Hyvinvointialueen puhelinliikenteessä on raportoitu alueen ensimmäisten päivien aikana useita ongelmia.

”Emme tiedä, tulevatko kaikki puhelut perille. Tiedämme, että välillä puhelut eivät lähde. Sitä emme tiedä, mistä se johtuu”, Avopalveluiden palvelulinjajohtaja Eeva Torppa-Saarinen kertoo.

Asiakkaiden kertomusten perusteella näyttää myös siltä, etteivät kaikki takaisinsoittopyynnön jättäneet ole kirjautuneet listalle

Osa ongelmista on saatu ratkottua, mutta eteen on tullut myös uusia pulmia.

”Puhelinliikenteen epävarmuus tuottaa erittäin suurta haittaa siellä, missä ongelmia on”, Torppa-Saarinen sanoo.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tukipalvelujohtaja Pekka Erola sanoo, että takaisinsoittopalveluissa on ollut ongelmia Tampereen, Tampereen seudun ja Etelä-Pirkanmaan alueella. Pirkanmaalla on ainakin kolme takaisinsoittojärjestelmää.

”Takaisinsoittojärjestelmän kapasiteetti ei kestänytkään muutoksen jälkeistä puhelumäärää. Sitä en tiedä miksi näin kävi, mutta hyvin ripeästi saimme toimittajan kanssa nostettua kapasiteettia reilusti yli sen, mitä huippukuormat olivat.”

Nyt takaisinsoittojärjestelmä toimii kuten pitää. Erola sanoo, että vielä kuitenkin näkyy se, että takaisinsoittopyyntöjä on jonossa ja niiden purkaminen vie aikaa.

Puheluruuhka ylitti mitoituksen

Hänen mukaansa järjestelmä mitoitettiin olemassa olleen tarpeen mukaan. Hyvinvointialueen aloitettua puheluita tuli kuitenkin merkittävästi enemmän kuin aiemmin, mikä johti ruuhkautumiseen.

Mitä tulee puheluiden yhdistymisongelmiin, niin Erolan mukaan ainakin vaihdejärjestelmä on toiminut kuten pitää. Hän arvioi, että takaisinsoittojärjestelmän linjojen tukkeutuminen on saattanut heijastua myös puheluiden yhdistymisiin.

Erolan mukaan 23 kunnan ja sairaanhoitopiirin puhelinjärjestelmien fuusio on sujunut kokonaisuutena hyvin, kun otetaan huomioon millainen kokonaisuus on. Tekniikat siirrettiin uuden vuoden yönä ja tulevaisuudessa edessä on järjestelmien yhtenäistäminen. Ensiksi ovat vuorossa työasemat ja verkot ensi vuoden aikana. Takaisinsoittojärjestelmien yhtenäistämistä ei vielä ole aikataulutettu.

”Tämän tyyppisten järjestelmien mahdolliset hankinnat ja kilpailutukset täytyy aikatauluttaa rahojen ja mahdollisuuksien mukaan. Luulen että se ottaa aikansa.