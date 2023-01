Lumipyry jatkuu Pirkanmaalla koko tiistaipäivän – Pelastuslaitos varoittaa liukkaista teistä: ”Malttia vain liikenteeseen”

Pirkanmaan teillä on sattunut tiistaiaamuna pieniä liikenneonnettomuuksia.

Tampereen Satakunnankadulla liikenne oli tiistaina aamuseitsemältä rauhallista. Lumisade ja pöllyävä lumi tekevät kelistä tiistaina hankalan. Myös pyörällä tai jalan liikkuvien kannattaa olla tarkkana, sillä lumen alla on paikoin jäätä.

Aamulehti

Lumipyry jatkuu Pirkanmaalla koko tiistaipäivän. Ajokeli pysyy huonona.

Illalla alkanut lumisade on tuonut Pirkanmaalle jo 5–10 senttiä lunta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen tiistaiaamuna.

”Härmälän mittausasemalla on mitattu 6 sentin kertymä. Tampereesta Satakunnan suuntaan lunta on tullut paikoin jopa 10 senttiä. Vaihtelu on aika suurta.”

Päivän aikana lunta voi tulla Pirkanmaalla vielä viitisen senttiä lisää.

Lumipyryalue saapui Pirkanmaalle maanantai-iltana lounaasta ja lännestä. Noilla alueilla pyry on pikku hiljaa heikentymässä, mutta sadealue jää tiistaipäiväksi Pirkanmaan päälle.

Tältä keli näytti Tampereen Satakunnankadulla aikaisin tiistaiaamuna:

Huono ajokeli jatkuu

Runsaan lumisateen vuoksi ajokeli on nyt huono. Pöllyävä lumi haittaa näkyvyyttä. Petolliseksi kelin tekee myös lumen alla oleva jää.

Mikko Penkkala Fintrafficin tieliikennekeskuksesta Tampereelta kertoo, että liikenne on silti sujunut pääasiassa hyvin.

”Mitään ruuhkautumista ei ole ollut. Kolmostiellä nopeus on laskettu 80:een.”

Teillä on liikennettä, mutta liikennemäärät ovat maltillisia. ”Normaalistikin liikenne vilkastuu joululomien vuoksi vasta loppiaisen jälkeen.”

Pääväylät saatu auki

Tampereen teillä on aloitettu auraus yöllä kahden kolmen aikaan, kertoo liikennealueiden kunnossapidosta vastaava työpäällikkö Antti Sorvali Tampereen Infrasta.

”Työt ovat nyt käynnissä joka puolella kylää”, Sorvali kuvailee tiistaiaamuna yhdeksältä.

Liikkeellä on kaupungin koko aurauskalusto eli noin 50 konetta sekä lisäksi alihankintana tekevien urakoitsijoiden koneita ja väkeä.

”Töissä on myös käsilumityöntekijöitä.”

Sorvali kertoo, että pääväylät on jo saatu auki ja liikenne soljuu. ”Aina kun tulee valmiiksi isompia katuja, siirrytään pienemmille. Siivoustöitä jatketaan huomenna ja ensi yönäkin.” Paikoitellen levitetään myös hiekkaa.

Pieniä onnettomuuksia

Tiistaiaamuna lumi on aiheuttanut Pirkanmaalla pieniä liikenneonnettomuuksia.

Henkilöauto ajautui ulos tieltä tiistaiaamuna Tampereella. Liikenneonnettomuus sattui tiellä 9 Lahdesjärven rampilla.

Ramppi oli ollut lumen ja jään vuoksi liukas, ja auton perä oli lähtenyt heittelehtimään. Lopulta ajoneuvo päätyi ojaan. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut.

Onnettomuus ei vaikuta liikenteeseen millään tavalla. Pelastusyksikön johtaja Esa Lahti Pirkanmaan pelastuslaitokselta kertoo, että pelastuslaitos kävi lähinnä vain toteamassa tilanteen onnettomuuspaikalla. Paikalle odoteltiin silloin vielä hinausautoa.

Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta kello 7.59.

Lahti uskoo, että tiistaina voi sattua useampikin onnettomuus huonon ajosään vuoksi. ”Tänään on liukasta. Tämä onnettomuus ei taatusti ollut ensimmäinen eikä viimeinen. Malttia vain liikenteeseen.”

Keskiviikkona Pirkanmaalle on odotettavissa jo poutapäivä. Tiistaina lämpötila on pikkupakkasella eli 3-5 pakkasasteessa, mutta keskiviikkona pakkanen alkaa kiristyä. Päivällä pakkasta on jo 7-10 astetta ja iltaa kohti ilma todennäköisesti vielä kylmenee.

Päivitys 3.1. kello 8.58: Juttuun on lisätty Ilmantieteen laitoksen Jani Parviaisen ja Fintrafficin tieliikennekeskuksen Mikko Penkkalan haastattelut.

Päivitys 3.1. kello 9.30: Juttuun on lisätty Tampereen Infran Antti Sorvalin haastattelu.