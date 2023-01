Pelkonen on seurannut Pirkanmaan hyvinvointialueen loppurutistusta sekä luottamushenkilön että työntekijän näkökulmasta. Henkilöstön kannalta suuren muutoksen valmistelu jäi Pelkosen mukaan valitettavan viime tippaan, sillä aika loppui kesken.

Aluevaltuutettu Erja Pelkonen (ps.) joutuu jättämään leipätyönsä Ylöjärven lastensuojelun avohuollon perheterapeuttina voidakseen jatkaa aluehallituksen jäsenenä. Hän jätti irtisanomisilmoituksensa 31.12.2022.

Pelkonen päätyi ratkaisuunsa siksi, että Pirkanmaalla noudatetaan valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön esteellisyyslinjausta. Sen mukaan henkilö ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen tai sen jaostoon, jos hän on palvelussuhteensa vuoksi suoraan aluehallituksen alaisuudessa ilman lautakuntarakennetta. Pirkanmaalla on käytössä valiokuntamalli, ja Ylöjärven kaupungin lastensuojelusta tuli vuodenvaihteessa osa Pirkanmaan hyvinvointialuetta.

”Ennen aluevaaleja en tästä tiennyt eikä kukaan olisi voinut tietääkään, koska Pirkanmaalle ei ollut vielä valittu valiokuntamallia.”

Pelkonen olisi voinut jatkaa aluevaltuustossa, mutta hän ei halunnut luopua paikastaan aluehallituksessa. ”Minua on kuitenkin äänestetty mielenterveyden sekä vanhusten ja lastensuojelun asioiden takia, joiden eteen haluan tehdä töitä. Aluehallituksella on paljon enemmän valtaa ja se on oikea paikka, jos näihin asioihin haluaa oikeasti vaikuttaa.”

Päätös ei ollut helppo, sillä Pelkonen on tehnyt koko työuransa julkisella puolella. ”Ennen Ylöjärveä olin yli kymmenen vuotta Taysin lastenpsykiatrialla ja sitä ennen aikuispsykiatrialla.”

Jatkossa hän aikoo perustaa oman toiminimen ja tehdä keikkatöitä yksityiselle puolelle psykoterapeuttina. Pelkonen on myös ehdolla kevään eduskuntavaaleissa.

Liian vähän aikaa

Pelkonen on seurannut hyvinvointialueen loppurutistusta sekä työntekijän että luottamushenkilön näkökulmasta. Henkilöstön kannalta suuren muutoksen valmistelu jäi Pelkosen mukaan valitettavan viime tippaan. ”Muutoksen valmisteluun olisi pitänyt olla paljon enemmän aikaa. Moni asia on edelleen auki. Epätietoisuus ja vastausten puute kuormittavat työntekijöitä.”

Pelkosen mielestä hyvinvointialueen johto on kuitenkin tehnyt kaikkensa asioiden selvittämiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi esimerkiksi palkanmaksun suhteen.

Hyvinvointialueen tulevaisuudennäkymät ovat Pelkosen mukaan kaksijakoiset. ”Henkilöstö toivoo parasta ja pelkää pahinta. Tiedossa on talouden yli 60 miljoonan alijäämä ja sen aiheuttama talouspaine vuodelle 2023. Se askarruttaa eniten, onko meillä malttia kehittää palveluita, vai iskeekö kiire ja sorrumme vanhaan leikkurisäästämiseen.”