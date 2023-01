Hyvinvointialueen it-tuki on Pirkanmaalla niin ruuhkautunut, että tietohallinto­johtajalla on työntekijöille yksi viesti: älkää soittako

Käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksiin liittyvät ongelmat koskevat noin 2 000 työntekijää. Ongelmia odotetaan myös palkanmaksuun. ”Kaikki teknisetkin yksityiskohdat on saatava kuntoon, jotta henkilöstö pääsee rauhassa tekemään työtään”, hyvinvointialuejohtaja sanoo.

Hyvinvointialueen tietojärjestelmät ovat toimineet, mutta osalla työntekijöistä on ongelmia kirjautumisen kanssa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökuntaa tietoteknisissä asioissa auttava tuki on ruuhkautunut yhteydenottojen määrästä. Tietohallintojohtaja Pasi Lehmus sanoo suoraan, että tuki on jumissa.

”Tällä hetkellä ei kannata tukeen soittaa. Se ei hirveästi auta, kun on tällainen tilanne päällä.”

Tuki on ruuhkautunut yhteydenotoista, jotka koskevat hyvinvointialueen tietojärjestelmien käyttäjätunnuksia ja käyttöoikeuksia. Ongelmat koskevat pääosin kuntien työntekijöitä, sillä sairaanhoitopiirin tunnukset ”kääntyivät sellaisenaan” uuteen järjestelmään.

Kunnista siirtyneistä noin 10 000 työntekijästä 2 000 on sellaisia, jotka eivät ole vielä saaneet käyttäjätunnusta tai jos ovat saaneet, eivät ole syystä tai toisesta onnistuneet avaamaan sitä ja ovat siksi nyt olleet yhteydessä käyttäjätukeen. Uudet käyttäjätunnukset jaettiin työntekijöille jo marraskuussa, mutta sijaisuuksien ja erilaisten määräaikaisuuksien vuoksi ”homma elää koko ajan”.

Työtä pystyy tekemään

Lehmuksen mukaan työntekijät pystyvät tekemään työtään tavanomaiseen tapaan, jos käyttävät vanhoja työasemiaan ja vanhoja tunnuksiaan. ”Arkityö sujuu kyllä. Jos tekee niin kuin ennen, kaikki toimii ihan hyvin. Jos esimerkiksi lääkäri tai hoitaja tekee perustyötään, se hoituu vanhoilla järjestelmillä ok.”

Potilastietojärjestelmät ovat pääosin toimineet ongelmitta. Lehmus sanoo olevansa nyt iloinen, ettei niihin kajottu sote-uudistuksen yhteydessä.

Kunnista siirtyneillä työntekijöillä on vielä käytössä rinnakkain uudet ja vanhat tunnukset. Lehmus sanoo, että uusi järjestelmä otetaan käyttöön asteittain kuukausi kuukaudelta vuoden 2023 aikana.

It-tuen ruuhkaan ei hänen mukaansa ole poppakonstia, mutta sinne yritetään saada lisää työvoimaa. ”Olisi pitänyt pystyä tekemään paremmin. Uskon silti, että isossa kuvassa tämä ei ole uppoava laiva.”

Palkanlisien maksuun viiveitä

Yksi iso koetinkivi on palkanmaksu, joka on edessä ensimmäisen kerran 13. tammikuuta. Lehmus uskoo, ettei samanlaisia ongelmia ole luvassa kuin Helsingissä, missä tuhansien työntekijöiden palkanmaksussa on ollut isoja viiveitä ja virheitä.

Kokonaan ongelmitta tuskin selvitään. Lehmus sanoo, että kiinteät kuukausipalkat saataneen maksettua ajallaan, mutta lisien maksamisessa voi tulla viiveitä ja joitain palkkoja saatetaan maksaa virheellisen suuruisina. Ongelmiin luvataan reagoida ennemmin tunneissa kuin päivissä. Lisäksi työntekijöille tulee mahdollisuus tarkastella tilinauhaa jo etukäteen. Palkanlaskentaan perustetaan kuuma linja.

Intranet on käytössä jo

Tunnuksiin ja käyttöoikeuksiin liittyvät ongelmat eivät tiettävästi ole vaikeuttaneet asiakastyötä suuresti. Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola sanoo, että fiilis on hyvä. ”Aika moni on varmasti tyytyväinen, että pitkä valmistelu on takana ja nyt päästään eteenpäin.”

Hyvinvointialueen johtajisto kokoontuu tällä viikolla joka päivä pitämään tilannekatsauksen. Ensimmäinen kokous oli jo sunnuntaina. ”Kyllä näissä hommissa töissä ollaan vähän niin kuin koko ajan”, hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola sanoo. Kuva on marraskuulta.

Erholaa mietitytti etukäteen, tuleeko tietojärjestelmien yhteensopivuuden kanssa ongelmia, kun maakunnan terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden järjestäjien kaikki 800 tietojärjestelmää sovitetaan yhteen. Maanantaihin puoleenpäivään mennessä sellaisia ei ollut ilmennyt. Joillakin on ollut kulkulupien kanssa vaikeuksia.

”Tämän viikon aikana oikeastaan alamme nähdä, mitä kaikkea tukitarvetta on. Kaikki teknisetkin yksityiskohdat on saatava kuntoon, jotta henkilöstö pääsee rauhassa tekemään työtään.”

Henkilökunnan intranet eli sisäiset tiedotussivut on saatu käyttöön. Havaituista ongelmista pyritään viestimään sitä kautta ripeästi.

Reaktiot ymmärrettäviä

Erholan vaikutelman mukaan hyvinvointialueen asukkaat ovat ottaneet uudistuksen pääosin rauhallisesti vastaan. Hän on saanut asiakkailta yksittäisiä palautteita, jotka koskevat syksyllä voimaan tulleita uudistuksia esimerkiksi palvelukriteerien ja taksojen harmonisoimisesta hyvinvointialueella.

”Jollakin on vähän muuttunut huonompaan ja jollakin parempaan suuntaan, vaikka olemme koittaneet tehdä niin, ettei kenelläkään kauhean suuria muutoksia tulisi. Palvelut täytyy harmonisoida budjetin puitteissa. Emme voi mennä siihen, että kaikki harmonisoitaisiin korkeimpaan tasoon.”

Erhola arvioi, että palautetta on saattanut tulla hyvinvointialueelle enemmänkin, mutta ei hänelle asti. ”On täysin ymmärrettävää, että ihmiset reagoivat ja ovat huolissaan. Meidän tehtävä on tuoda turvaa eikä lisää huolta tähän aikaan.”