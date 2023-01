Pirkanmaalaiset ruuhkauttivat sote-luurin ja chattibotin turhaan, kun hyvinvointialue aloitti – Vastaava johtaja: toimi näin

Terveysasemien tutut puhelinnumerot vastaavat ja palvelut pelaavat kuten ennenkin.

Jos vaiva voidaan hoitaa omalla terveysasemalla, se on oikea osoite. Terveyskeskusten puhelinnumerot ja palvelut toimivat ihan kuten ennenkin. Kuva Sastamalan kiirevastaanotolta 30.12.2022.

Näyttää siltä, että Pirkanmaan hyvinvointialueen aloitus on sujunut ilman isompia ongelmia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille sunnuntaina vuoden vaihtuessa.

”Asiakkaan ja potilaan näkökulmasta esimerkiksi terveysasemilla kaikki on sujunut ihan normaalisti. Tärkein viesti pirkanmaalaisille on nyt se, että toimikaa kuten ennenkin. Ne samat terveysasemien puhelinpalvelut ja tutut numerot toimivat edelleen”, hyvinvointialueen avopalveluista vastaava toimialuejohtaja Sari Mäkinen sanoo.

Mäkinen korostaa, että kaikki palvelut toimivat terveysasemilla kuten tähänkin asti. ”Ihmiset voivat ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseensa ja hoitaa asiansa siellä.”

Sote-luuriin jonoa

Mäkisen mukaan pirkanmaalaiset ovat nyt ihan turhaan soitelleet sote-luuriin, joka on muutostilannetta varten perustettu sote-palveluiden yleisneuvontanumero. ”Sinne on ollut soittajia ihan jonoksi asti, kuten myös Pirha.fi-sivustolla toimivaan sähköiseen chat-palveluun Pirbottiin.”

Myös tietojärjestelmät ovat toimineet niin kuin pitää, mikä on Mäkisen mukaan iso asia. ”Viikonlopun aikana Akaa, Urjala, Valkeakoski, Lempäälä, Tampere, Ylöjärvi ja Sastamala siirtyivät käyttämään hyvinvointialueen yhteistä Pirha-Pegasos-järjestelmää. Yksittäisten työntekijöiden kohdalla on ollut pieniä pulmia esimerkiksi käyttäjätunnusten kanssa, mutta töitä on päästy tekemään.”

Mäkisen mukaan edelleen on paljon sisäisesti selviteltäviä asioita, mutta ne eivät näy asiakkaille, vaan liittyvät esimerkiksi terveysasemien välisiin postin, tarvikkeiden ja apuvälineiden kuljetuksiin. ”Työtä vaativat myös työajanseurantajärjestelmät, jotta kaikki leimaukset ja muut sujuvat. Ne eivät kuitenkaan haittaa potilaiden hoitoa millään tavalla.”

”Business as usual”

Samaa viestiä kerrotaan Tampereen yliopistollisesta sairaalasta Taysista. ”Potilastyötä tekevän lääkärin kannalta ’business as usual’, eli kaikki toimii, kuten ennenkin”, toteaa erikoislääkäri ja lääkäreiden luottamushenkilö Sirja Kaartinen, joka on itse myös aluevaltuutettu.

Kaartinen on vaihtanut kuulumisia myös muiden luottamushenkilöiden kanssa. ”Lääkäreiden ja potilaiden hoidon näkökulmasta avopuolellakaan ei ole ollut mitään ongelmia. Tietojärjestelmät toimivat kuten ennenkin.”

Tällä hetkellä Kaartista askarruttaa eniten, saadaanko henkilöstöjärjestelmät toimimaan ja palkat maksettua ajallaan. ”Siihenkin on yritetty varautua, mutta ainahan virheitä voi sattua.” Vakituisen henkilöstön ensimmäinen palkanmaksupäivä on 13. tammikuuta ja määräaikaisten 31. tammikuuta.