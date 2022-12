Ratsastuksenohjaaja Marko Väänäsen mukaan asia on noussut ”älyttömiin sfääreihin” sosiaalisessa mediassa. Hän sanoo olevansa tapahtuneesta pahoillaan ja pyytäneensä anteeksi tilanteessa olleelta ratsastajalta.

Aamulehti

Sastamalalaisen KT-tallin ratsastusohjaajan Marko Väänäsen mukaan kohu ratsastustallin sosiaalisessa mediassa jaetuista videoista on osin väärinkäsitys. Kyse oli Väänäsen mukaan virhearvioinnista, mutta hän kiistää perjantaina Aamulehdelle lyöneensä hevosta erikoisestekurssilla.

”Ehkä voi sanoa, että kyseinen tunti ei kuulu parhaimmistooni. Olen tehnyt tätä hommaa yli 20 vuotta. En ole mitenkään ylpeä ja olen tosi pahoillani kaikille osapuolille tästä tapahtumasta ja virhearvioinnistani, mutta haluan painottaa, etten ole lyönyt ketään”, Väänänen sanoo.

Tiistaina pidetty tunti oli 1,5 tunnin estekurssi edistyneemmille lapsille ja nuorille, ja sosiaalisessa mediassa julkaistut videot ovat tunnin loppupuolelta. Väänäsen mukaan videolla esiintyvä hevonen on hänelle tuttu, ja hän on tehnyt sen kanssa töitä yli seitsemän vuotta. Ratsastajana ollut 14-vuotias tyttö käy tunneilla useita kertoja viikossa.

”Ratsukkona keskenään nämä ovat toisilleen vielä vähän vihreitä, eli eivät jokaviikkoinen pari, mutta kuitenkin tuttuja toisilleen.”

Väänäsen mukaan tunti meni julkaistuihin videoihin saakka suhteellisen hyvin. Videot on otettu tunnilla hypättävän radan viimeiseltä esteeltä, jonka hyppäämisestä hevonen jostakin syystä kieltäytyi. Hevosen kieltäytyminen toistui.

”Syy, miksi se laukkaa videolla, on se, että ajattelin sillä olevan joulun jälkeen ylimääräistä energiaa. Kun se hetken saa laukata, on kivempi hypätä kuin hikoilla”, Väänänen sanoo. ”Tämä ei toiminutkaan. Tilanne eskaloitui niin, että menin keskelle auttamaan.”

Mitä siis tapahtuu videolla, jonka someyleisö on tulkinnut hevosen lyömiseksi?

”Videolla missään kohtaa ei näy, että lyön hevosta. Minä heilutan käsiä suurieleisesti kyllä ja otan hevosen ohjista kiinni, kun se koettaa tulla päälle”, Väänänen sanoo. ”Yritin liikaa, heiluttelin käsiä, ehkä käyttäydyin uhkaavasti, mutta missään kohtaa en lyönyt ketään.”

Virhearviointi

Väänänen sanoo olevansa pahoillaan siitä, että hänen olisi pitänyt arvioida tilanne uudelleen ja muuttaa tai helpottaa suorituksen onnistumista.

Ratsastuksenohjaaja kertoo pyytäneensä anteeksi ratsastajalta ja hänen perheeltään. Hän on jutellut myös tallin omistajan ja Ratsastajainliiton kanssa ja kirjoittaa asiasta vielä lausunnon maanantaina.

”Ihan älyttömiin sfääreihin tämä on mennyt. Jos toimintani on katsottu vääräksi, minusta on kohtuutonta, että se vaikuttaa tallin omistajiin.”

Väänänen etsii parhaillaan muita tilanteesta kuvattuja videoita, joissa kuuluisi myös ääni. Sosiaaliseen mediaan jaetuista videoista se on poistettu. ”Haluaisin kuulla itse ja ehkä muutkin, että ainakin yritin neuvoa parhaani mukaan ja selvitä tilanteesta.”

Ohjaaja sanoo olevansa häkeltynyt raivosta, joka tilanteesta on syntynyt, mutta ei ole kertonut eriävää näkemystään vielä julkisuuteen. Miksi?

”Tiedän somemaailman. Odottelen vähän, että tämä laantuu.”