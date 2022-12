Sastamalalaistallin omistaja: Viranomainen tarkistanut tallin kahdesti vuodessa jatkuvan ilmoittelun vuoksi

KT-tallin omistaja Teija Tuominen ei kiistä ratsastusohjaajan asiatonta käytöstä ja pyytää sitä anteeksi. Tallista on kuitenkin hänen mukaansa ilmoiteltu aiemmin aiheettomasti. Ilmoittaja puolestaan kokee, ettei epäkohtiin ei ole puututtu riittävästi.

Aamulehti

Sastamalalaisesta KT-tallista on tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille myös aiemmin. Asian vahvistavat Aamulehdelle Sastamalan valvontaeläinlääkäri, tallin omistaja ja Ratsastajainliitto.

Sastamalalaistalli nousi julkisuuteen, kun sastamalalainen ratsastaja Nina Vistilä jakoi keskiviikkona Instagram-tilillään videon, jossa näyttää siltä kuin ratsastuksenohjaaja löisi esteen ohittavaa hevosta. Torstaina Vistilä julkaisi myös Instagram-tilillään lisää videoita, joissa näkyy samankaltaista hevosten epäasiallista kohtelua. Suomen ratsastajainliitto on vahvistanut, että videot on kuvattu sastamalalaisella KT-tallilla.

Lue lisää: Ratsastuksenohjaaja lyö ponia somessa leviävällä videolla – Ratsastustunnin tapahtumia Sastamalassa selvitetään

Vistilän tietojen mukaan tallilla olleet nuoret ovat kuvanneet videot tiistaina. Hän itse sai videot tuttaviensa kautta ja päätti julkaista ne.

Sastamalan seudun valvontaeläinlääkärin Anne-Mari Sjölundin mukaan KT-tallista on tullut torstaina videon julkaisun jälkeen neljä ilmoitusta ja perjantaina vielä lisää. Kaikissa ilmoituksissa ei ole nimeä.

Useita yhteydenottoja

Sjölundin mukaan ilmoituksia samasta tallista on ollut myös aiemmin, mutta hän aloitti virassa syksyllä, eikä tiedä aiemmista tapauksista yksityiskohtia.

Ratsastajainliiton viestintäpäällikkö Kati Hurme vahvistaa, että aiempia yhteydenottoja KT-tallista on tullut myös liittoon, ja ilmoitukset aiotaan nyt perata läpi perin pohjin.

”On ollut yhteydenottoja ja tallin omistaja on itsekin kertonut, että valvontaviranomainen on ollut heidän tallillaan ja todennut eläimet hyväkuntoisiksi.”

Aamulehti ei ole vielä saanut nähtäväksi viranomaisten tarkastuskäyntien asiakirjoja.

Tallin omistajan Teija Tuomisen mukaan valvontaeläinlääkäri on käynyt tekemässä tarkastuksen noin kahdesti vuodessa jo yli viiden vuoden ajan. Tuomisen mukaan aiemmissa ilmoituksissa on kyse nettikiusaamisesta, sillä ne on tehnyt sama joukko ihmisiä. Ilmoitukset ovat hänen mukaansa liittyneet siihen, että hevosia olisi hoidettu huonosti, niitä ei ruokita, hakataan ja laiminlyödään. Tuomisen mukaan tarkastuskäynnit eivät ole kuitenkaan johtaneet jatkotoimenpiteisiin.

Nina Vistilä kertoo ilmoittaneensa KT-tallista valvontaeläinlääkärille ja Suomen ratsastajainliittoon useita kertoja, mutta kokee, ettei epäkohtiin ole tartuttu tarpeeksi. ”Neuvontakäynti tehdään, mutta kukaan ei ole kiinnostunut viemään asiaa sen pidemmälle”, Vistilä sanoo.

Hän on myös itse ollut ratsastustunneilla KT-tallilla noin kuuden vuoden ajan, kunnes lopetti vuonna 2015.

Ohjaajan käytös tuomittavaa

Hurmeen mukaan nyt selvitetään, minkä tyyppisistä ilmoituksista on aiemmin ollut kyse, ja onko niihin reagoitu Ratsastajainliitossa oikealla tavalla. Selvitys on kesken, sillä tallitoiminnasta vastaava henkilö palaa töihin tammikuussa.

Jaetulla videolla näkyvä toiminta ei kuitenkaan ole Hurmeen mukaan hyväksyttävää. ”Tämä on ihan eri juttu ja on täysin oikein toimittu, että on tuotu tämä julki ja se saadaan kitkettyä pois”, hän sanoo.

Videolla näkyvän ratsastuksenohjaajan toimia Tuominen ei kiistä, ja KT-talli on pyytänyt niitä sosiaalisessa mediassaan julkisesti anteeksi.

Tallin omistaja toistaa Aamulehdelle, että hänen tiedossaan ei ole vastaavaa käytöstä aiemmilta vuosilta. ”Tämä on täysin käsittämätöntä ja yllättävää myös meille.”

Sastamalan seudun valvontaeläinlääkärin Anne-Mari Sjölundin mukaan eläinsuojeluviranomaiset selvittävät ratsastusohjaajan toimintaa.